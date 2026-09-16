O Elche atinge Mbappé em cheio com uma mensagem surpreendente sobre a Bola de Ouro

O Elche criticou o francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, após a partida entre as duas equipes na última terça-feira, pelo Campeonato Espanhol.
O Real Madrid estava a caminho de conquistar uma vitória tranquila, mas complicou o jogo para si mesmo e arrancou os 3 pontos a duras penas, com o placar de 3 a 2, na noite de terça-feira, no estádio "Manuel Martínez Valero", pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
E, nesta data, o Elche publicou, através de suas contas nas redes sociais, uma mensagem que comenta de forma irônica o fair play do atacante do Real Madrid Kylian Mbappé, um dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro.
O Elche publicou duas fotos de seu jogador Gonzalo Villar discutindo com o atacante francês, acompanhadas do texto "fair play" e de um emoji de rosto com os olhos revirados para trás.
O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "As imagens correspondem a um incidente ocorrido nos minutos finais da partida, quando os dois jogadores discutiram e se empurraram após uma falta sofrida pelo jogador francês".
E prosseguiu: "Depois de se levantar do chão, o jogador do Real Madrid ofendeu duramente o meio-campista do Elche, como aparece nas imagens da partida".
O jornal concluiu: "Em meio à polêmica em torno do prêmio Bola de Ouro, disputado por Mbappé, o Elche veio a público com sua mensagem que apela ao fair play, que é um dos critérios estabelecidos para a escolha do vencedor do prêmio, ao lado do desempenho individual e das conquistas coletivas".