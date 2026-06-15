O Egito reaviva uma lembrança da Argélia diante da Bélgica

A seleção egípcia conseguiu abrir o placar contra a Bélgica com um gol de Imam Ashour no primeiro tempo, garantindo aos Faraós uma vantagem histórica e rara na Copa do Mundo, antes de Romelu Lukaku empatar em 1 a 1 logo após entrar em campo no segundo tempo.

A Bélgica não perde uma partida de estreia na Copa do Mundo desde 1986, tendo conquistado 5 vitórias e 2 empates nas últimas 7 estreias. No entanto, os Diabos Vermelhos ficaram atrás no placar no intervalo pela segunda vez apenas desde 1990 (depois de estarem perdendo por 1 a 0 para a Argélia em 2014), o que revela a dificuldade do confronto contra a organização defensiva egípcia, de acordo com as estatísticas do Stats Foot.

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Já pelo lado egípcio, esta é apenas a segunda vez que o Egito sai na frente na história de suas participações na Copa do Mundo (depois de ter liderado contra a Arábia Saudita em 2018).

E os Faraós continuam em busca de sua primeira vitória em 8 partidas na Copa do Mundo (dois empates e 5 derrotas antes deste jogo).

O Egito disputa o Grupo G ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

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