O Egito quebra a maldição do desempate... e divide com o Marrocos uma glória africana sem precedentes

A seleção egípcia alcançou um feito histórico na Copa do Mundo de 2026, ao vencer nos pênaltis pela primeira vez em um grande torneio desde a semifinal da Copa Africana das Nações de 2022 contra os Camarões, pondo fim a uma sequência de três derrotas consecutivas nas disputas de pênaltis.

A rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot” revelou que a vitória dos Faraós nos pênaltis nas fases eliminatórias da atual Copa do Mundo pôs fim a um complexo que assombrava a seleção há mais de quatro anos e deu à geração atual um enorme impulso moral em sua trajetória rumo às fases finais.

Em uma conquista continental sem precedentes, a “Stats Foot”, por meio de sua conta no site “X”, confirmou que a edição de 2026 testemunhou, pela primeira vez na história, a vitória de dois países africanos em partidas eliminatórias na mesma edição da Copa do Mundo, depois que a seleção egípcia seguiu os passos de sua contraparte marroquina, que já havia superado a mesma fase.

Essa conquista reflete o notável desenvolvimento do futebol africano no cenário mundial e sua capacidade de enfrentar as grandes seleções nos maiores torneios, em meio a ambições de continuar escrevendo história nas próximas fases da competição.