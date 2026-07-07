O Egito foi privado de um gol válido contra a Argentina?

A tecnologia de vídeo anulou um gol da seleção egípcia na partida contra a Argentina, nesta terça-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Aos 58 minutos, Mustafa Zico marcou um gol espetacular para o Egito em um contra-ataque brilhante, que foi o segundo gol do Egito após o gol de Yasser Ibrahim no primeiro tempo.
No entanto, a tecnologia de vídeo levou o árbitro francês François Litxer a rever a jogada e anular o gol, alegando uma falta cometida contra Marwan Attia, jogador do Egito, no início do ataque.
A rede “Archivo Far”, por meio de sua conta no “X”, afirmou: “Intervenção correta da sala de VAR na partida entre Argentina e Egito... Attia pisou no pé de apoio de Lisandro, o que o impediu de continuar jogando”.
E continuou: “A falta existe. E como o gol foi marcado na mesma fase de construção da jogada, logo após a recuperação da bola, a jogada é passível de revisão”.