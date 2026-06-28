O Egito está a caminho... A Argélia conhece seu adversário nas oitavas de final

A seleção da Argélia garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após empatar com a Áustria por 3 a 3, na partida disputada na madrugada deste domingo.

Esta é a segunda vez que a seleção argelina passa da primeira fase da Copa do Mundo, depois da edição de 2014.

Com esse resultado, a seleção argelina enfrentará a Suíça nas oitavas de final, no dia 2 de julho, no Hard Rock Stadium.

Se os Guerreiros do Deserto conseguirem superar a Suíça, enfrentarão o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana nas oitavas de final.

Poderemos assistir a um confronto árabe nas quartas de final, no Estádio Arrowhead, caso a Argélia e o Egito continuem avançando na competição.

A seleção egípcia enfrenta a Austrália nas oitavas de final, enquanto os Faraós, caso sejam aprovados, enfrentarão o vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde nas oitavas de final.