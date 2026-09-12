O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, conseguiu conduzir o clube merengue a um número excepcional na LaLiga, após apenas 5 partidas.

O Real Madrid recebeu o Rayo Vallecano, na noite de sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da LaLiga.

A equipe merengue apresentou um primeiro tempo notável, que encerrou vencendo por 3 a 0, com os pés de suas estrelas: o francês Kylian Mbappé, o espanhol Álvaro Carreras e o inglês Jude Bellingham.

Esta foi a segunda vez em que o Real Madrid conseguiu encerrar o primeiro tempo vencendo por 3 gols, durante a atual temporada da LaLiga, depois de ter feito o mesmo no confronto contra o Málaga, na terceira rodada.

De acordo com a rede de estatísticas Opta, o clube merengue igualou o que havia feito ao longo de toda a temporada passada, sob o comando dos treinadores espanhóis Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, quando encerrou o primeiro tempo vencendo por três gols de diferença apenas duas vezes.

O Real Madrid busca recuperar o título da LaLiga, após tê-lo perdido nas duas últimas temporadas para o rival tradicional Barcelona, sendo que lidera a classificação com 12 pontos, antes do confronto contra o Levante na noite de domingo.