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Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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O domínio de Yamal... Um nó negro que aprisiona a vítima, Mbappé

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
França
Espanha

Um número negativo persegue Mbappé diante de Yamal

Os fãs de futebol aguardam ansiosamente o confronto entre França e Espanha, que será disputado na noite desta terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa garantiu sua vaga nas semifinais após vencer o Marrocos por 2 a 0, enquanto a Espanha se classificou após uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

O jornal L’Équipe” informou que Kylian Mbappé, capitão dos Bleus, tentará se livrar de um histórico negativo que o persegue: tanto em clubes quanto em seleções, ele disputou cinco partidas eliminatórias contra Lamine Yamal e perdeu todas elas.

Yamal levou a melhor sobre Mbappé em todos os confrontos eliminatórios diretos que os reuniram em uma única partida, seja em clubes ou seleções.

Contra a seleção da Espanha, Mbappé sofreu duas derrotas consecutivas nas semifinais: a primeira na Euro 2024 por 1 a 2, e a segunda na Liga das Nações do ano passado por 4 a 5.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP

Já no âmbito dos clubes, o astro do Real Madrid não teve muito mais sucesso, tendo perdido três finais para o Barcelona liderado por Lamine Yamal.

Kylian Mbappé perdeu a final da Copa do Rei da Espanha de 2025 por 2 a 3, e depois as finais da Supercopa da Espanha nos anos de 2025 e 2026, por 2 a 5 e 2 a 3, respectivamente.

O L’Équipe destacou que “a única vez em que Mbappé levou a melhor sobre Yamal, em uma partida eliminatória, remonta às quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2023-2024, disputadas no formato de ida e volta, e, naquela ocasião, o Paris Saint-Germain perdeu a partida de ida em casa por 3 a 2, antes de vencer a de volta na Espanha por 4 a 1 e garantir a classificação”.

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