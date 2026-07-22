A lenda Zinedine Zidane está perto de assumir o comando técnico da seleção da França, sucedendo a Didier Deschamps, depois de relatos da imprensa terem revelado que a Federação Francesa de Futebol se prepara para anunciar oficialmente a sua nomeação como treinador dos "Bleus" nos próximos dias.

De acordo com o jornal "L'Équipe", a Federação Francesa definiu a próxima terça-feira como data prevista para anunciar o início da era Zidane, após meses de conversações e coordenação entre as duas partes, com o campeão do mundo de 1998 a assumir o comando da seleção com um contrato de quatro anos.

O jornal acrescentou que o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, realizou no último período uma série de reuniões com Zidane, com o objetivo de dar os retoques finais ao projeto desportivo, além de discutir a formação da nova equipa técnica.

A Federação Francesa esperava organizar uma cerimónia especial para homenagear Didier Deschamps após o fim do seu percurso, que se estendeu por 14 anos com a seleção, mas o experiente treinador não demonstrou vontade de realizar essa homenagem, segundo o que referiu o relatório.

Deschamps encerrou o seu longo percurso com a seleção francesa ocupando o quarto lugar no Mundial de 2026, disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Quando será a primeira aparição de Zizou com os Bleus?

Prevê-se que o anúncio oficial seja seguido de uma conferência de imprensa para apresentar Zidane, embora seja possível que venha a realizar-se numa data posterior, enquanto os bastidores da Federação Francesa vivem preparativos intensos para dar os retoques finais na cerimónia de anúncio.

A "L'Équipe" indicou que o mês de agosto verá a conclusão da formação da nova equipa técnica, que será alvo de amplas alterações em comparação com o staff anterior, sendo que alguns membros iniciarão as suas funções no início de setembro.

Zidane iniciará o seu percurso com a seleção da França durante a próxima paragem internacional, já que os "Bleus" têm pela frente 4 jogos na Liga das Nações da Europa, frente à Turquia no dia 25 de setembro, à Bélgica no dia 28 do mesmo mês, depois à Itália a 2 de outubro, antes de defrontar novamente a Bélgica a 5 de outubro.

Zidane prepara-se para viver a sua primeira experiência como treinador de uma seleção nacional, depois de ter alcançado êxitos notáveis ao longo do seu percurso com o Real Madrid, que o viu conquistar vários títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa em 3 ocasiões consecutivas.

Apesar de ter recebido várias propostas após o fim da sua segunda passagem pelo Real Madrid em 2021, recusou todas as ofertas à espera de ser nomeado treinador da seleção francesa.

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