O dia em que Fábregas jogou uma pizza em Sir Alex Ferguson

Justin Hoyte, ex-zagueiro do Arsenal falou à Goal sobre o incidente ocorrido em 2004

O incidente que acabou conhecido como "Batalha do Buffet" aconteceu depois de um clássico entre e . A vitória dos Reds por 2x0 colocou fim à sequência extraordinária dos Gunners, que estavam invictos há 49 jogos.

Depois da controversa derrota, os dois times estava seguindo para os vestiários do Old Trafford. Com um sentimento de frustração pela derrota, os visitantes - jogadores e técnico - começaram a discutir com os rivais, o que logo virou uma multidão.

Sir Alex Ferguson - lendário técnico do United - se juntou aos demais e, pouco depois, acabou sendo atingido por um pedaço de pizza. E assim nascia a folclórica "Batalha do Buffet".

Mais times

Os rumores sobre o que havia acontecido nos túneis logo começaram, e foram ainda mais alimentados quando Ferguson chegou para a entrevista coletiva vestindo um agasalho ao invés de seu terno, sujo de pizza.

Logo todos souberam do ocorrido, mas a identidade do jogador que tinha arremessado a pizza continuou desconhecida. Muitos falaram de Ashley Cole mas o jovem meio-campista espanhol do Arsenal, Cesc Fábregas - que tinha apenas 17 anos na época - sempre foi o principal suspeito.

Em 2013, o próprio Sir Alex Ferguson escreveu: "Dizem que foi Fábregas quem atirou a pizza, mas até hoje não faço ideia de quem foi o culpado".

Quatro anos mais tarde, em 2017, Fábregas, em um programa de televisão A League of Their Own, finalmente confessou ter sido ele o responsável pela pizza e acabou com um dos grandes mistérios do futebol.

Ma foi apenas em 2019 que o espanhol entrou em maiores detalhes sobre o incidente, em entrevista ao beIN Sports. Ele contou que, por não ter jogado, foi um dos primeiros a chegar no túnel e, como estava com muita fome, pegou um pedaço de pizza, e foi então que ele começou a ouvir grito.

"Eu saí e vi o Rio Ferdinand, todos os grandes, Thierry e Sol Campbell brigando. Não sabia o que fazer, eu era tão pequeno e magro, então simplesmente joguei. Descobri mais tarde que acertou o Sir Ferguson, já pedi desculpas publicamente e vou pedir de novo. Não foi intencional, simplesmente aconteceu", disse o então jogador do

O ex-zagueiro do Arsenal, Justin Hoyte falou, em entrevista à Goal, como foi estar naquele túnel do Old Trafford e testemunhar um dos casos mais bizarros do futebol.

Hoje jogando no FC Cincinnati, Hoyte disse que os jogos com o United foram sempre muito intensos por conta da rivalidade.

Mais artigos abaixo

"Eu vi a pizza, mas não vi que tinha acertado o Sir Ferguson. Só me lembro de olhar para as reações de todos depois que aconteceu, porque ninguém podia acreditar. Todo mundo ficou tipo, 'uau, alguém acabou de jogar uma pizza. Obviamente ninguém esperava que isso acontecesse porque ninguém tinha atirado pizza a ninguém antes", contou o zagueiro.

Hoyte também disse que todos culparam Ashley Cole, mesmo sabendo que havia sido Fábregas. "Todos sabíamos [que era Fabregas], mas ninguém disse nada. Foi apenas porque todos estavam mais decepcionados com a derrota do que com a pizza. Depois todos riram disso", completou.