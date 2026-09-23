Começo chocante, depois uma lenta recuperação. Mas um time absolutamente distante daquele levado por Domenico Toscano a disputar os playoffs da Série C na temporada passada, antes de ser eliminado pelo Ascoli, depois promovido na semifinal. A equipe de Emilio Longo está tendo dificuldades para assimilar os conceitos do novo treinador, embora as melhoras nas últimas partidas estejam aparecendo.





O COMEÇO - Duas derrotas pesadas nas três primeiras rodadas, em casa contra a Inter Under 23 e contra o Monopoli, além da feia eliminação na Copa da Itália contra o Savoia, com derrota por 3 a 0. Depois, uma lenta recuperação, duas vitórias contra Cosenza e Picerno, mas intercaladas por outras duas quedas: a surpreendente derrota em casa contra a Scafatese, do ex-Emmausso, e o empate, também no Massimino, contra o Barletta.





O BALANÇO - O balanço é de duas vitórias, dois empates e dois KOs, com dez gols marcados e oito sofridos. 11º lugar, a um ponto da zona de playoffs. Certamente não é um início satisfatório para uma equipe que, por direito, precisa estar no grupo das favoritas, já que se trata de uma praça em que a Série B faz falta há onze anos.





A CAMPANHA DE REFORÇOS - Uma campanha de reforços ainda assim importante, com as chegadas de Roberto Insigne, do artilheiro Massimo Coda, contratação sensacional para a Série C, Edoardo Masciangelo, Flavio Russo, Fabrizio Caligara e Nicolò Cavuoti. No momento, sobretudo o ex-atacante de Samp e Cremonese ainda não rendeu, também por alguns problemas físicos. Mas o potencial para se candidatar a um papel de protagonista existe, sim.















