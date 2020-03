O desabafo de Jesualdo Ferreira: 'As nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas'

Aos 73 anos, treinador português do Santos não descarta ficar em Portugal durante a pandemia do coronavírus

Jesualdo Ferreira está de rastos. A pandemia mundial do COVID-19 não só tirou-lhe o futebol como também tem criado uma onda de dúvidas e preocupações sobre o futuro do mundo todo.

Integrante do "grupo de risco" do novo coronavírus, o treinador português, de 73 anos, está "confinado" em casa. Vive com a esposa num apartamento recém-alugado e vez ou outra desce para fazer exercícios físicos. A caminhada na rua é a atividade favorita.

"O nosso trabalho nunca mais vai ser o mesmo. O futebol nunca mais vai ser o mesmo. As nossas vidas, na verdade, nunca mais vão ser as mesmas", desabafou o comandante do , à Goal.

A bola parou de rolar no coincidentemente no exato momento em que o começava uma evolução mais visível. Liderava o grupo A do , com 15 pontos (4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas), e também o grupo G da Libertadores, com 6 (2 vitórias).

Enquanto o compatriota Jorge Jesus resolveu voltar para Portugal por tempo inderminado, Jesualdo ainda prefere esperar mais "dois ou três dias" até tomar a decisão de também apanhar um voo para o país de origem, onde, infelizmente, há 2060 casos confirmados (460 nas últimas 24 horas) e 23 mortes causadas pelo COVID-19.