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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"O Decano" paga o preço da glória!… Mohamed Salah ameaça o trono de Hossam Hassan

M. Salah
H. Hassan
Egito
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Nova Zelândia x Egito
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Egito
Nova Zelândia
Canadá

A disputa pelos recordes se acirra na seleção egípcia...

O certificado da Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou que o caminho está aberto para Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, imortalizar seu nome na história dos Faraós, sob o olhar atento de seu técnico, Hossam Hassan.

Em um momento histórico que se aproxima da lenda do futebol egípcio, Mohamed Salah alcançou o 68º gol pela seleção, ficando a apenas um passo de igualar o recorde histórico de 69 gols detido por seu atual técnico, Hossam Hassan, de acordo com as estatísticas da FIFA.

Mohamed Salah marcou o segundo gol dos Faraós contra a Nova Zelândia, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com esse gol, Salah se coloca como o principal candidato ao título de maior artilheiro da história da seleção egípcia, um recorde que, por muitos anos, representou o maior feito individual na história dos Faraós. 

E se marcar mais um gol, Salah entrará oficialmente para a história como o jogador com mais gols internacionais na história do futebol egípcio, superando uma das maiores lendas da geração anterior.

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Está previsto que a seleção egípcia enfrente seu arquirrival iraniano na terceira e última rodada do Grupo 7, onde os Faraós lideram a classificação com 4 pontos, enquanto o “Team Melli” vem em segundo lugar com apenas 2 pontos, empatado com a Bélgica.

Desde que iniciou sua trajetória internacional, Salah trilhou seu caminho com firmeza rumo ao topo, quebrando recorde após recorde e confirmando que não é apenas uma estrela passageira, mas uma continuação natural dos grandes nomes da seleção ao longo dos tempos. 

O que distingue essa conquista é que ela vem de um jogador considerado o mais famoso e bem-sucedido da história do futebol egípcio no cenário europeu, após seu desempenho excepcional com o Liverpool na Premier League e na Liga dos Campeões, além de ter deixado sua marca indelével na Série A italiana com a Roma e a Fiorentina.

Agora, Salah está diante de uma nova página da história nacional; um único gol o separa de disputar com seu técnico e ficar ao lado dele no topo da lista dos maiores artilheiros da seleção ao longo de todas as gerações.

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