O currículo de Mourinho é, na verdade, MELHOR do que o de Guardiola – a prova é impressionante!

Em uma análise apaixonada que já acumulou mais de um milhão de visualizações, a FanZone da GOAL mergulha de cabeça em um dos debates mais acalorados do futebol: quem tem o currículo mais impressionante como técnico — José Mourinho ou Pep Guardiola?

JFTV Luca não perde tempo em deixar sua posição bem clara.

“O currículo de José Mourinho é melhor do que o de Pep Guardiola como técnico.”

A partir daí, ele traça a trajetória de Mourinho com detalhes implacáveis, começando pelo início de sua ascensão.

“Vamos falar sobre o Barcelona. Ele e Guardiola trabalharam no clube ao mesmo tempo. Ele não conseguiu o emprego que queria (no Barça). Então, ele foi para o Benfica antes do Porto, onde teve sucesso, ganhou alguns troféus, foi para o Porto, ganhou literalmente todos os troféus europeus possíveis em duas temporadas, ganhou tudo no país e na Europa, a Copa da UEFA e a Liga dos Campeões, vencendo a Liga dos Campeões com o Porto, o que é indiscutivelmente sua conquista mais impressionante, pode-se argumentar.”

O comentário então muda para Stamford Bridge, pintando um quadro do Chelsea que estava longe de ser a superpotência que se tornaria mais tarde.

“Ele vai para o Chelsea e, naquela época, sem desrespeito, Charlie, mas eles não eram o clube de ponta que são agora. O Arsenal dominava a liga, o Manchester United dominava a liga. O Chelsea acabou de entrar com Abramovich trazendo todos esses jogadores, mas Mourinho foi o catalisador de tudo.

Ele venceu a liga em sua primeira temporada, sofrendo apenas 15 gols, uma das conquistas mais impressionantes da Premier League até hoje. E ele repete o feito na temporada 2005/06.”

Em seguida, vem o Inter de Milão e a histórica tríplice coroa que ainda é única no futebol italiano. É um assunto que realmente o magoa, porque ele é torcedor da Juventus.

“Então ele vai para o Inter de Milão. Ele não só ganha a Liga, como também conquista a tríplice coroa na temporada 2009/2010, sendo até hoje o único clube italiano a conseguir isso. Odeio dizer isso. Sinceramente, isso me dói. Mas o Inter é o único clube a conquistar a tríplice coroa.

E é super impressionante porque ele conseguiu isso, derrotando também Pep Guardiola no caminho, o que é um momento muito legal, porque o Barcelona escolheu Pep para vir ao clube alguns anos antes, em vez de Mourinho. Ele tinha essa história de vingança. Ele os eliminou. E poderíamos falar sobre decisões da arbitragem e outras coisas. Mas vocês eram melhores do que eles, e mesmo assim eles os eliminaram.”

O Real Madrid é retratado como o capítulo final da vingança.

“Ele então vai para Madrid e ainda atormenta Pep lá, o que é, novamente, loucura de se pensar. O Barcelona estava dominando o campeonato. E na temporada 11/12, José Mourinho acaba com o domínio de Pep Guardiola, vencendo o campeonato com 100 pontos, o primeiro time a fazer isso na história da La Liga. O Barça igualou isso na temporada seguinte, mas o Real Madrid foi o primeiro a conseguir.”

De volta a Stamford Bridge para a segunda passagem e uma temporada memorável com o Manchester United.

“Então ele volta à Premier League com o Chelsea e vence o campeonato. Acho que ele é o único técnico que já esteve no topo da tabela da Premier League desde a primeira rodada até o final, vencendo o campeonato de forma muito dominante.

“Ele foi para o Manchester United e, em retrospecto, foi o técnico mais bem-sucedido do clube após Ferguson. Ele venceu a Liga Europa e a FA Cup. Ele se saiu bem lá. Talvez você possa argumentar que ele ficou aquém do esperado, mas ele mesmo disse que terminar em segundo lugar foi sua melhor conquista com aquele clube, o que é uma loucura dizer.”

Até mesmo a passagem pelo Tottenham recebe uma avaliação justa.

“Vai para o Tottenham. Desculpe, Ed, ele não tem sucesso lá. (Mas) Ele tem um bom histórico contra Pep nos confrontos diretos. Chegou à final. Eles o demitiram antes. Em retrospecto, acho que foi uma decisão errada da diretoria, mas ele não ganhou nada lá.”

E o capítulo frequentemente subestimado da Roma encerra o caso.

“Vai para a Roma. Para mim, essa é uma conquista realmente subestimada. Ele vence a Liga Conferência na sua primeira temporada, o primeiro troféu europeu do clube. Chega à final da Liga Europa na temporada seguinte e tem a infelicidade de perder por causa de algumas decisões arbitrais horríveis. Então, duas finais europeias em dois anos foram amadas e adoradas na Roma.”

O vídeo dá o golpe final:

“Também um feito incrível. Acho que ele ficou invicto em casa por nove anos consecutivos. Se eu fosse um empregador e quisesse contratar um técnico, olharia para isso e pensaria: ‘Uau, quem pode superar isso?’”

Ame-o ou odeie-o, a trajetória do Special One — de técnico rejeitado no Barcelona a vencedor de três títulos, conquistador de campeonatos e força nunca entediante — é apresentada na íntegra. Quer você esteja do lado de Mourinho ou Guardiola, este clipe cumpriu seu papel: fez com que todo o mundo do futebol voltasse a discutir.