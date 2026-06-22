O craque egípcio aumenta as dificuldades de Hossam Hassan diante da Nova Zelândia

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, sofreu um duro golpe durante o confronto contra a Nova Zelândia, disputado hoje, segunda-feira, no estádio “BC Place”, no âmbito da segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

Aos 15 minutos, a seleção neozelandesa abriu o placar, depois que Finn Sormann subiu para cabecear um cruzamento preciso dentro da área e mandou a bola com força para o fundo da rede do goleiro Mustafa Shubair, aproveitando a falta de marcação da defesa egípcia.

O sofrimento dos Faraós não se limitou ao gol sofrido, já que Hamdi Fathi sofreu uma lesão durante o primeiro tempo, mais precisamente aos 41 minutos, sendo substituído e não podendo continuar a partida.

Imediatamente, Husam Hassan decidiu fazer uma substituição forçada, tirando Hamdi Fathi e colocando o zagueiro Rami Rabia em seu lugar.

As duas seleções entram em campo buscando a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, depois de ambas terem conquistado apenas um ponto na rodada de estreia.

A seleção do Egito estreou na competição com um empate em 1 a 1 contra a Bélgica, enquanto a seleção da Nova Zelândia empatou com o Irã em 2 a 2 na primeira rodada.