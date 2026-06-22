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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O craque egípcio aumenta as dificuldades de Hossam Hassan diante da Nova Zelândia

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
H. Fathi
R. Rabia
Nova Zelândia
Egito
Canadá

Um golpe duplo para os Faraós

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, sofreu um duro golpe durante o confronto contra a Nova Zelândia, disputado hoje, segunda-feira, no estádio “BC Place”, no âmbito da segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

Aos 15 minutos, a seleção neozelandesa abriu o placar, depois que Finn Sormann subiu para cabecear um cruzamento preciso dentro da área e mandou a bola com força para o fundo da rede do goleiro Mustafa Shubair, aproveitando a falta de marcação da defesa egípcia.

O sofrimento dos Faraós não se limitou ao gol sofrido, já que Hamdi Fathi sofreu uma lesão durante o primeiro tempo, mais precisamente aos 41 minutos, sendo substituído e não podendo continuar a partida.

Imediatamente, Husam Hassan decidiu fazer uma substituição forçada, tirando Hamdi Fathi e colocando o zagueiro Rami Rabia em seu lugar.

As duas seleções entram em campo buscando a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, depois de ambas terem conquistado apenas um ponto na rodada de estreia.

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A seleção do Egito estreou na competição com um empate em 1 a 1 contra a Bélgica, enquanto a seleção da Nova Zelândia empatou com o Irã em 2 a 2 na primeira rodada.

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