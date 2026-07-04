O craque da Argentina antes do confronto com o Egito: “O sofrimento tem valor... e o olhar de Messi já basta”

Leandro Paredes, meio-campista da seleção argentina, destacou a importância da competitividade mesmo nos dias em que a equipe não está em sua melhor forma, elogiando a resistência mental da “Albirroja” após a difícil eliminação de Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declarações à imprensa após a partida em que o atual campeão precisou da prorrogação para vencer Cabo Verde por 3 a 2, Paredes reconheceu que a equipe não estava em sua melhor forma, mas ressaltou que esse tipo de partida é parte integrante da jornada rumo à conquista dos grandes objetivos.

Paradis disse: “Como seleção nacional, sempre buscamos dar o nosso melhor, mas como isso nem sempre é possível, temos que disputar partidas como essa; o sofrimento também tem seu valor”.

E acrescentou: “Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe capaz de nos causar problemas, e foi o que aconteceu, mas o mais importante é que vencemos e nos classificamos para a próxima fase”.

Sobre sua entrada em campo em um momento decisivo da partida e as orientações de Lionel Messi antes de entrar, Paredes revelou a confiança mútua entre os dois, dizendo: “Leo não fala muito; ele sempre me dá confiança, pois sabe o que posso oferecer e como posso contribuir para a equipe. Não há necessidade de muitas palavras; um olhar basta.”

O meio-campista quis extrair um resultado positivo dessa vitória conquistada com muito esforço, afirmando que esse tipo de vitória fortalece a equipe, explicando: “Quando seu desempenho não está bom, a vitória é sempre o mais importante, e vencer dessa maneira também é importante, porque quando você passa por dificuldades, as dúvidas podem surgir, mas nunca permitimos que elas se instalem; sempre buscamos competir com o nosso melhor e nos esforçamos ao máximo por essa camisa”.

Para concluir, Paredes dirigiu-se à torcida argentina, que se reuniu em grande número para apoiar a equipe em Miami, expressando seu apreço pelo compromisso dos torcedores, dizendo: “Temos que agradecer a eles pelo apoio maravilhoso que nos dão; eles torcem por nós durante toda a partida. Jogar com esta camisa é um sonho que se torna realidade. Encaramos cada bola como se fosse a última, e cada partida também, porque vestir esta camisa é uma alegria incomparável.”