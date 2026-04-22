O corte de cabelo de Cucurella causa grande indignação na comissão técnica do Chelsea

O cabeleireiro de Marc Cucurella causou grande irritação na comissão técnica do Chelsea. Ele divulgou, um dia antes da partida, informações importantes sobre a escalação dos Blues contra o Brighton & Hove Albion através da plataforma de mídia social X.

O Chelsea está passando por uma sequência dramática na Premier League. Os londrinos já perderam cinco partidas consecutivas e também foram derrotados na última terça-feira.

Em visita a Brighton, os jogadores de Liam Rosenior não tiveram chance. Ferdi Kadioglou, Jack Hinshelwood e Danny Welbeck acabaram com o Chelsea: 3 a 0.

Segundo o Daily Mail, os torcedores do Chelsea foram repentinamente alertados sobre a ausência do craque Cole Palmer e do atacante João Pedro muito antes do anúncio das escalações oficiais.

O vazamento veio da conta do X @Rileyeagles_, que supostamente pertencia ao cabeleireiro pessoal do zagueiro espanhol Cucurella. Ele postou: “Palmer e João Pedro estão lesionados esta noite. Aí está a sua notícia exclusiva.”

A postagem foi compartilhada junto com uma foto da nuca durante um corte de cabelo recente, provavelmente a de Cucurella, embora o rosto do zagueiro não fosse visível.

A informação revelou-se correta, já que Palmer ficou de fora da partida devido a uma lesão no tendão, enquanto Pedro não havia se recuperado de uma lesão que também o deixou de fora na derrota do Chelsea para o Manchester United (0 a 1). Após o incidente, tanto a conta quanto o tuíte original foram excluídos.