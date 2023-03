O Corinthians pode ficar de fora da Copa do Brasil 2024? Entenda

Mudanças no regulamento podem dificultar a participação do Alvinegro na próxima edição do certame nacional

A eliminação do Corinthians no Paulistão para o Ituano pode trazer consequências piores do que apenas não conquistar o título estadual. Com uma combinação de resultados o Timão pode até ficar de fora, momentaneamente, da próxima edição da Copa do Brasil e terá que remar para conseguir de outras formas.

Mesmo jogando em casa, o Corinthians não conseguiu vencer o time de Itu, pelas quartas de final do campeonato paulista, e a disputa foi para os pênaltis. A equipe do interior venceu por 7 a 6 e agora joga a semifinal contra o Palmeiras.

Houve mudanças nas regras de classificação para a Copa do Brasil. Agora, o Paulistão classifica apenas os cinco primeiros para o torneio nacional, soma-se a estes o campeão da Copa Paulista.

Caso o Bragantino vença o Botafogo-SP por mais de quatro gols de diferença, pelas quartas do estadual, o Massa Bruta ultrapassará os pontos do Corinthians e ficará com a quinta posição, deixando o Alvinegro de fora dos classificados.

Para conseguir "voltar" à classificação, o Timão precisa se classificar para a Libertadores de 2024 e para isso pode vencer a Copa do Brasil 2023 ou terminar entre os quatro primeiros do Brasileirão 2023.