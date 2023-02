O Corinthians já ganhou o Mundial de Clubes?

Timão foi a última equipe brasileira a conquistar o título mundial

Vencer o Mundial de Clubes é um sonho para todas as torcidas do futebol brasileiro, e a torcida do Corinthians foi a última a ter essa sensação quando a equipe conquistou a competição na edição de 2012, batendo o Chelsea na decisão.

O Timão é uma das únicas três equipes brasileiras a conquistar o Mundial de Clubes mais de uma vez, junto com Santos e São Paulo. Além da edição de 2012, a equipe alvinegra conquistou também o Mundial de 2000, o primeiro a ser organizado pela Fifa.

Na edição de 2000, realizada no Brasil, o Corinthians, classificado como representante do país-sede, liderou o Grupo A ficando a frente do Real Madrid e se garantindo na final. Na decisão, o Timão enfrentou o Vasco, com o duelo terminando empatado em 0 a 0, e sendo decidido nos pênaltis com vitória do Corinthians por 4 a 3.

Já na edição de 2012, o Corinthians bateu o Al Ahly, do Egito, nas semifinais por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, e repetiu a dose na final, batendo o Chelsea pelo mesmo placar, e novamente com gol do camisa nove. Na decisão, o goleiro Cássio foi um dos grandes destaques da equipe, fazendo grandes defesas durante os 90 minutos.