O confronto entre Marrocos e a França obriga a La Liga a tomar uma decisão de emergência

A La Liga se prepara para um início excepcional no próximo dia 15 de agosto, quando a rodada de estreia terá pelo menos uma partida adiada: o confronto entre Real Madrid e Real Sociedad, após a confirmação de que pelo menos um jogador do Real Madrid chegou às semifinais da Copa do Mundo.

A Liga Espanhola confirmou, em seu calendário oficial aprovado nesta semana, que o adiamento está condicionado à “presença de um grande número de jogadores nas semifinais ou na final da Copa do Mundo”, enquanto Ibrahim Díaz, pela seleção do Marrocos, e o trio francês Mbappé, Tchouaméni e Konaté disputam uma vaga nas fases decisivas do torneio.

A Liga se compromete a conceder aos jogadores que participarem das fases finais da Copa do Mundo um período de descanso obrigatório de três semanas, o que exige o reagendamento das partidas afetadas.

Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, havia declarado em junho passado: “No primeiro dia da rodada de estreia, jogarão as equipes que não tiveram jogadores nas semifinais ou na final da Copa do Mundo; as demais ficarão à espera”, reforçando que a presença de apenas um jogador já é suficiente para adiar a partida.

Tebas acrescentou: “Estatisticamente, está claro que o Barcelona e o Real Madrid provavelmente não jogarão no fim de semana que começa em 16 de agosto, e o Athletic de Bilbao conta com vários jogadores da seleção espanhola”, prevendo a realização de pelo menos 6 ou 7 partidas na primeira rodada.

Ficou decidido que a partida entre Real Madrid e Real Sociedad será transferida para 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas do Barcelona, Atlético de Madrid, Celta de Vigo e Osasuna correm o risco de serem adiadas, especialmente caso a Espanha se classifique para as semifinais, sabendo-se que os clubes da liga contam com jogadores das seleções do Brasil, da Inglaterra, da Argentina e da Noruega, que se classificaram para as fases finais.

Tebas concluiu suas declarações reforçando que os demais jogos serão disputados nas datas previstas, afirmando: “Não faz sentido que as equipes cujos jogadores foram eliminados na fase de grupos comecem a jogar em 14 de agosto, pois isso entra em conflito com a regra dos 21 dias de férias e dos 21 dias de preparação para a temporada”.