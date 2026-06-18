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O conflito se intensifica no elenco da Argentina... e uma decisão decisiva de Scaloni

Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Áustria
Áustria
Argentina x Argélia
Argélia
J. Alvarez
L. Martinez
L. Scaloni
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Argélia

O que podemos esperar do confronto contra a Áustria?

A indecisão continua no elenco da seleção argentina quanto à escolha do atacante titular, em meio à acirrada disputa entre Lautaro Martínez e Julián Álvarez, em um dos principais dilemas que o técnico Lionel Scaloni enfrenta durante a Copa do Mundo de 2026.

Lautaro, estrela do Inter de Milão, foi titular na partida de estreia contra a Argélia devido a uma lesão de Álvarez, antes que o atacante do Atlético de Madrid entrasse como substituto aos 55 minutos. Apesar da vitória da Argentina por 3 a 0, com gols de Lionel Messi, nenhum dos dois conseguiu deixar uma marca clara, o que manteve aberta a discussão sobre a posição de atacante central.

O jornalista argentino Gastón Idol revelou, segundo o jornal espanhol “AS”, que o próximo confronto contra a Áustria responderá a uma importante questão: quem comandará o ataque da Argentina desde o início? 

Ele explicou que todos os indícios apontam para a escalação de Álvarez como titular, depois que ele atuou por 35 minutos na última partida e demonstrou boa preparação física.

Idol acrescentou que Scaloni normalmente não costuma manter a mesma escalação titular em duas partidas consecutivas, o que torna o confronto contra a Áustria uma oportunidade ideal para dar mais minutos a Álvarez e avaliar seu desempenho antes das fases decisivas.

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As dúvidas do técnico não se limitam apenas ao ataque, mas se estendem à lateral direita, entre Montiel e Molina, e à lateral esquerda, entre Medina e Tagliafico, que ainda não se recuperou totalmente da lesão, além da possibilidade de ajustes no meio-campo.

A seleção argentina tem um treino marcado para hoje à noite, às 23h, horário da Espanha, que a comissão técnica aproveitará para avaliar a preparação dos jogadores e definir as escolhas antes do confronto contra a Áustria.

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