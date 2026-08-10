"O clube confirma as duas negociações": Torres e Rodri se unem antes das transferências para Paris e Barcelona

Parece que a história da transferência de Ferran Torres, estrela do Barcelona, para o Paris Saint-Germain se aproxima do fim, já que as últimas horas registraram grandes acontecimentos.
Torres concordou em se juntar ao Paris Saint-Germain neste verão, e o Barça aguarda chegar a um acordo com o clube francês sobre os detalhes.
De acordo com o site "Foot Mercato", os relatos indicam que o atacante espanhol está prestes a vender ou alugar sua casa para Rodri, cuja chegada ao Barcelona se torna cada vez mais provável.
Na verdade, esse acontecimento é mais uma prova do progresso alcançado nas negociações relacionadas aos jogadores, já que é provável que o Paris Saint-Germain conclua o negócio nesta segunda-feira.
Segundo a imprensa espanhola, a transferência de Rodri do Manchester City para o Barcelona já é uma questão de formalidade, restando apenas o acordo sobre os termos financeiros finais e as garantias de pagamento com o Manchester City.
Enquanto isso, o Paris Saint-Germain vai reforçar consideravelmente seu ataque com a chegada de Ferran Torres por 50 milhões de euros.