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RodriGetty Images

Traduzido por

"O clube confirma as duas negociações": Torres e Rodri se unem antes das transferências para Paris e Barcelona

Mercado da bola
La Liga
Campeonato Francês
Barcelona
PSG
Manchester City
F. Torres
Espanha
França
England

Forte indício da conclusão das duas negociações

Parece que a história da transferência de Ferran Torres, estrela do Barcelona, para o Paris Saint-Germain se aproxima do fim, já que as últimas horas registraram grandes acontecimentos.

Torres concordou em se juntar ao Paris Saint-Germain neste verão, e o Barça aguarda chegar a um acordo com o clube francês sobre os detalhes.

De acordo com o site "Foot Mercato", os relatos indicam que o atacante espanhol está prestes a vender ou alugar sua casa para Rodri, cuja chegada ao Barcelona se torna cada vez mais provável.

 Na verdade, esse acontecimento é mais uma prova do progresso alcançado nas negociações relacionadas aos jogadores, já que é provável que o Paris Saint-Germain conclua o negócio nesta segunda-feira.

Segundo a imprensa espanhola, a transferência de Rodri do Manchester City para o Barcelona já é uma questão de formalidade, restando apenas o acordo sobre os termos financeiros finais e as garantias de pagamento com o Manchester City.

 Enquanto isso, o Paris Saint-Germain vai reforçar consideravelmente seu ataque com a chegada de Ferran Torres por 50 milhões de euros.

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