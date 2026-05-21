O Club Brugge conquista o título nacional, apesar da excelente atuação de Myron van Brederode

O Club Brugge sagrou-se campeão belga na noite de quinta-feira, em uma partida emocionante. O time azul e preto empatou em 2 a 2 fora de casa contra o KV Mechelen e viu seu rival, o Union Saint-Gilles, não conseguir vencer o KAA Gent (0 a 0). Assim, o ponto conquistado pelo Club foi suficiente para garantir o vigésimo título da história do clube.
O Club Brugge dominou a fase inicial e, aos 17 minutos, abriu o placar de forma merecida. Nicolo Tresoldi passou para Christos Tzolis, que chutou com precisão de fora da área: 0 a 1. O Club teve chances de ampliar a vantagem com Hugo Vetlesen e Aleksandar Stankovic, mas o goleiro Ortwin De Wolf manteve o KV Mechelen na partida.
Logo após o intervalo, o time da casa empatou com o ex-jogador do AZ, Myron van Brederode, que passou por Dani van den Heuvel entre as pernas. A reação do Club foi quase imediata. Após protestos do Mechelen por um pênalti, Tzolis partiu em contra-ataque e serviu Tresoldi, que com calma marcou o 1 a 2.
O Club parecia estar a caminho do título, mas sofreu um golpe a três minutos do fim. Van Brederode cobrou um escanteio em direção ao gol, e Van den Heuvel errou completamente a bola, vendo o 2 a 2 entrar após bater na trave.
Nos minutos finais, seguiu-se um desfecho de tirar o fôlego. O Union parecia assumir a liderança contra o Gent já nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento. Assim, o placar ficou em 0 a 0 em Gent e o Club Brugge pôde comemorar, apesar da perda de pontos. O vigésimo título nacional estava garantido.