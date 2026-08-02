O clima esquenta: Mendes tenta salvar o Barcelona de uma enrascada com Casadó

Marc Casadó está entre os relacionados do Barcelona no período de preparação da equipe realizado no estádio St. George's Park, mas seu futuro no clube catalão fica cada vez mais incerto, diante da dificuldade de conseguir minutos de jogo na próxima temporada, apesar de participar da preparação do time para a nova campanha.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Casadó disputou 62 minutos na partida em que a equipe do técnico Hansi Flick enfrentou o Birmingham City no estádio St. Andrew's, e também vai jogar na segunda-feira diante do Preston North End.

Casadó retornará ao Barcelona na segunda-feira, e terá até o fim de agosto para tomar uma decisão sobre seu futuro.

O jogador está ciente de que suas chances de atuar pelo Barcelona serão muito limitadas, algo que Flick já lhe comunicou.

Casadó acredita que sua situação pode mudar após a lesão de Frenkie de Jong, que ficará afastado por vários meses, e considera que isso pode lhe dar mais oportunidades, e por isso luta durante o período de preparação. No entanto, a realidade indica a presença de Marc Bernal, Pedri e Gavi, e até do versátil Eric García, à sua frente nas duas posições do meio-campo em que Flick se apoia diante da defesa para iniciar a construção do jogo, algo que o treinador alemão deixou claro para o jogador.

O Barcelona recebeu uma proposta pelo meio-campista catalão antes de 30 de junho, mas a recusou por conta do valor.

A oferta era de cerca de 10 milhões de euros, quantia que teria ajudado bastante o clube catalão a apresentar um balanço financeiro melhor referente à temporada 2025-2026, mas a proposta foi recusada porque o clube avalia Casadó por um valor muito superior.

O Barcelona espera receber 30 ou 40 milhões de euros por um jogador de apenas 22 anos, que tem contrato até 2028 e que já defendeu a seleção espanhola.

Casadó conhece bem sua situação, e basta olhar para seus números: na temporada 2024-2025, a primeira de Flick no banco do Barcelona, o jogador participou de 36 partidas, com um total de 2.447 minutos.

Já na temporada passada, participou de um número parecido de jogos, 34 partidas, mas seu papel diminuiu de forma preocupante, já que atuou por apenas 1.397 minutos, e, se decidir ficar, suas participações podem cair ainda mais.

O jogador sabe disso depois que o clube lhe comunicou essa realidade, mas, no momento, ele ainda resiste à ideia de sair, porque tem um vínculo muito grande com o Barcelona, e é muito difícil para ele deixar o clube ao qual chegou aos 13 anos, vindo do Damm.

Seu agente, Jorge Mendes, entrou em ação, e muito se falou sobre o interesse do Al-Hilal no jogador, mas Casadó não quer jogar na Arábia Saudita. Ele também recebeu algumas propostas da Turquia, porém o meio-campista sequer as colocou em análise.

Diante disso, Mendes, um dos principais agentes ligados à atual diretoria do Barcelona, continuará buscando um destino para Casadó durante o restante do mês de agosto.

O problema, além do desejo do jogador catalão de continuar lutando por minutos com o clube de sua vida, está no fato de que o jogador quer permanecer na Europa, e, nesse contexto, poucos clubes têm condições de pagar a quantia que o Barcelona pede, mas Mendes continuará em busca de uma proposta que atenda aos desejos de todas as partes.