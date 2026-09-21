Os jogadores do Real Madrid deixaram o estádio Riyadh Metropolitano, após o dérbi da capital diante do Atlético de Madrid, em meio a um clima de profunda indignação, por causa das decisões da arbitragem que, na avaliação deles, influenciaram diretamente o rumo da partida, sobretudo após a não expulsão de Cuti Romero e Kang-in Lee em decorrência de duas entradas duras sobre Jude Bellingham e Federico Valverde.

O jornal espanhol "As" relatou que a indignação dentro do vestiário do Real Madrid atingiu seu ápice após o apito final, depois de os jogadores concluírem que a arbitragem cometeu uma série de decisões polêmicas ao longo da partida, com destaque para a não intervenção do árbitro de vídeo para chamar o árbitro de campo a revisar a entrada de Kang-in sobre o pé de Valverde, apesar da gravidade da falta.

Segundo o jornal, esse não foi o único lance que provocou o descontentamento dos jogadores do Real Madrid, que também protestaram contra as entradas duras de Baena sobre Arda Güler, as quais consideraram merecedoras de dois cartões amarelos.

Mas os dois lances que mais causaram indignação dentro do elenco foram a entrada de Cuti Romero sobre Bellingham e, em seguida, o pisão de Kang-in no pé de Valverde, em duas jogadas que os jogadores julgaram merecedoras de expulsão.

Nesse contexto, os jogadores do Real Madrid relembraram a expulsão de Valverde durante o dérbi de março passado, quando o árbitro Munuera Montero lhe mostrou o cartão vermelho em decorrência de uma entrada sobre Baena, considerando que a falta sofrida por Valverde diante do Atlético foi mais evidente, o que aumentou o sentimento de descontentamento.

Os desdobramentos da indignação não pararam no vestiário, depois que o Real Madrid decidiu impedir seus jogadores e integrantes da equipe de darem declarações à imprensa após a partida, temendo que o estado de exaltação levasse a declarações que pudessem resultar em punições.

O clima do dérbi já havia registrado tensão logo cedo, depois que Antonio Rüdiger e Morten Hjulmand se envolveram em uma discussão acalorada dentro do túnel que leva aos vestiários durante o intervalo.

Integrantes das duas comissões técnicas intervieram para conter a situação, antes que o episódio terminasse com a expulsão do treinador de goleiros do Atlético de Madrid, Pablo Vercellone, e do auxiliar de José Mourinho, Pedro Machado, que posteriormente pediu desculpas a Hjulmand, encerrando a discussão sem maior escalada.

A indignação dos jogadores do Real Madrid se estende a decisões de arbitragem registradas em outras partidas, pois eles acreditam que algumas decisões beneficiaram o Atlético de Madrid e o Barcelona, citando o gol anulado do Osasuna diante do Atlético e o pênalti marcado a favor da equipe em Anoeta, além do pênalti obtido pelo Barcelona após uma falta sobre Lamine Yamal diante do Levante.