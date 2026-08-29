O City se aproxima do golpe de mestre: e o Liverpool impõe sua condição final

O Manchester City intensificou suas movimentações para contratar o holandês Cody Gakpo, ponta do Liverpool, antes do fechamento da janela de transferências, em meio à busca por reforços ofensivos após as saídas de Omar Marmoush e Savinho para o Tottenham Hotspur, enquanto as negociações com os representantes do jogador entraram em uma fase avançada.

Fabrizio Romano, especialista em notícias de transferências, afirmou que o Manchester City trabalha com seriedade para fechar a contratação de Gakpo, confirmando a existência de avanços nas negociações com o estafe do jogador, que segundo relatos anteriores deseja deixar o Liverpool durante a atual janela de transferências.

Romano esclareceu que a posição do Liverpool sobre a saída do ponta holandês está condicionada a um requisito fundamental: o sucesso do clube na contratação de um substituto adequado antes da aprovação final de sua transferência para o Manchester City.

A movimentação do Liverpool para garantir um substituto para Gakpo acontece no momento em que o clube busca reforçar suas opções ofensivas, já que os relatos apontam sua aproximação da contratação de Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, além de sua entrada em negociações a respeito de Ismaila Sarr, jogador do Crystal Palace.

Gakpo atuou pelo Liverpool no último confronto contra o Nottingham Forest e deu a assistência para o primeiro gol de seu companheiro Alexander Isak, enquanto o ponta espanhol Víctor Muñoz roubou os holofotes após entrar como reserva e marcar um belo gol que garantiu o empate por 2 a 2 à sua equipe.

O Manchester City busca reforçar a posição de ponta após as saídas de Marmoush e Savinho, o que fez de Gakpo uma das principais opções colocadas diante do clube antes do fechamento do mercado de transferências.

Gakpo havia renovado seu contrato com o Liverpool por 5 temporadas após a conquista do título da Premier League pela equipe em 2025, tornando seu futuro alvo de grande interesse com a aproximação da data de fechamento da janela de transferências.