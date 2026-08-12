O Manchester City parece hesitante quanto a avançar nas negociações por um de seus principais alvos para a janela de verão, o que abre caminho para o Arsenal entrar com força e arrematar o negócio.

O Manchester City deixou a porta aberta para que o Arsenal se movimente com o objetivo de contratar o ponta do Chelsea Pedro Neto, que é um dos alvos mais importantes do novo treinador do City, Enzo Maresca.

De acordo com o site Metro, Maresca vê no internacional português o substituto ideal para Savinho, que se transferiu recentemente para o Tottenham.

Maresca e Neto trabalharam juntos de forma eficaz durante o período em que estiveram no Stamford Bridge, e o sucessor de Pep Guardiola está determinado a reencontrá-lo com o ex-astro do Wolverhampton no Etihad Stadium.

Já o Chelsea, por sua vez, segundo Fabrizio Romano, está satisfeito com o jogador e acredita que ele pode desempenhar um papel importante sob o comando de seu novo treinador, Xabi Alonso.

Mas, se o Chelsea decidir vender o jogador de 26 anos, isso exigirá uma quantia elevada, e o clube buscará obter um grande lucro sobre os 54 milhões de libras esterlinas que pagou ao Wolverhampton dois anos atrás.

Ainda assim, entende-se atualmente que há um "abismo enorme" entre o que o Manchester City deseja pagar e as exigências do Chelsea.

Um cenário semelhante se aplica no que diz respeito ao futuro de Enzo Fernández, cujo nome também foi associado a uma transferência para o Manchester City, mas o Chelsea se recusa a abrir mão de sua avaliação de 120 milhões de libras esterlinas e prefere manter o capitão de seu time.

O City hesita

Quanto a Neto, a hesitação do Manchester City em pagar o valor pedido pode representar uma oportunidade para o Arsenal, que busca um ponta esquerdo e estava interessado em Neto quando ele estava prestes a deixar o Wolverhampton.

O Arsenal já contratou Christos Tzolis, do Club Brugge, neste verão, e, embora ele tenha feito um início animador com os campeões da Premier League por meio de diversas atuações marcantes na pré-temporada, Mikel Arteta está determinado a reforçar ainda mais seu ataque.

Resta ver se o Arsenal, que se acostumou a comprar de seus rivais londrinos ao longo dos últimos anos, apresentará uma proposta concreta por Neto, mas seu ex-jogador Jérémie Aliadière instou os Gunners a buscarem opções mais baratas depois de fracassarem na contratação de Vinícius Júnior.

Aliadière considera que o Arsenal precisa equilibrar sua ambição no mercado de transferências com sua situação financeira, apontando que gastar cerca de 150 milhões de libras esterlinas em um novo ponta pode não ser a opção mais adequada.

Ele avaliou que Pedro Neto seria uma boa opção, graças à sua longa experiência no futebol inglês, mas ressaltou a necessidade de levar em conta que o clube já contratou o ponta esquerdo Christos Tzolis por 40 milhões de libras esterlinas, afirmando que manter todas as opções em aberto é a decisão mais acertada do ponto de vista financeiro.

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