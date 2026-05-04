O Chelsea sofre uma humilhante derrota em casa para a equipe reserva do Nottingham Forest

O Chelsea sofreu mais uma derrota dolorosa na Premier League na tarde desta segunda-feira. Em Stamford Bridge, a equipe reserva do Nottingham Forest levou a melhor por 1 a 3. Foi a sexta derrota consecutiva do Chelsea no campeonato.

O Forest, que decidiu poupar todos os jogadores importantes de vista da partida de volta das semifinais da Liga Europa na quinta-feira, começou com tudo. O ex-atacante do NEC, Taiwo Awoniyi, marcou de cabeça com uma finalização excelente logo aos três minutos: 0 a 1.

O desespero tomou conta de Stamford Bridge imediatamente, pois nada indicava que a equipe iria pôr fim à sequência dramática. Embora Enzo Fernández ainda tenha acertado a trave com uma bela tentativa, as preocupações só aumentaram após quinze minutos de jogo.

Malo Gusto agarrou a camisa de Awoniyi dentro da área, e o árbitro Anthony Taylor marcou pênalti após analisar as imagens do VAR. Igor Jesus assumiu a responsabilidade e converteu com frieza, fazendo 0 a 2.

Pouco antes do intervalo, o susto tomou conta do estádio: o estreante de 18 anos, Jesse Derry, ficou inconsciente após uma forte colisão com Zach Abbott. Após alguns minutos de atendimento médico, ele saiu de maca do campo. Ainda não se sabe como está Derry.

Como Taylor havia marcado um pênalti antes da colisão, Cole Palmer teve a chance de colocar o Chelsea de volta no jogo, mas falhou cara a cara com Matz Sels. Isso pareceu ser o golpe final para os Blues, pois após o intervalo o jogo não melhorou muito. Aos 52 minutos, Awoniyi marcou mais uma vez: 0 a 3.

Depois que Robert Sanchez e Morgan Gibbs-White também saíram de campo após uma forte colisão, João Pedro parecia finalmente pôr fim à seca de gols dos londrinos. O atacante cabeceou um rebote para o fundo da rede, mas, para sua surpresa, o gol foi anulado por impedimento. No entanto, nos acréscimos, o brasileiro conseguiu: com uma bicicleta realmente espetacular, ele definiu o placar final em 1 a 3.

Assim, o Chelsea complica enormemente sua situação na briga por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Nottingham Forest parece já estar praticamente garantido. Além disso, este último viaja com otimismo para a partida de volta contra o Aston Villa na Liga Europa, onde defende uma vantagem de 0 a 1.