O Chelsea contrata a joia da defesa escocesa

O Chelsea continua com sua política de recrutar jovens jogadores de diversos campeonatos europeus, no âmbito de uma estratégia de longo prazo que visa reforçar o time principal e as equipes da base com talentos promissores.

Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores e treinadores na Europa, informou que a diretoria do Chelsea chegou a um acordo definitivo com a diretoria do clube escocês Heart of Midlothian para contratar o jovem e talentoso zagueiro Alfi Osborne, de 17 anos.

De acordo com Romano, conforme sua página oficial no site “X”, o zagueiro da seleção escocesa sub-19 aceitou a proposta dos “Blues” e passou com sucesso por todos os exames médicos exigidos, antes de assinar um contrato de longo prazo com o clube londrino.

Osborne optou por se juntar ao Chelsea, ignorando várias propostas que recebeu de outros clubes europeus que acompanhavam de perto sua evolução, em uma decisão que reflete a confiança do jogador no projeto do clube inglês para o desenvolvimento de jovens talentos.