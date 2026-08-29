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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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O cenário muda em Madri: chegou ao fim a novela da transferência de Álvarez?

Mercado da bola
J. Alvarez
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Espanha

O que há de novo?

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, se prepara para retornar aos treinos coletivos com sua equipe, depois de ter feito um trabalho individual na manhã de sábado no centro de treinamento "Cerro", ao mesmo tempo em que seus companheiros viajaram para Sevilha, em meio à continuidade da incerteza sobre seu futuro a poucas horas do fechamento da janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Álvarez treinou pelo segundo dia consecutivo acompanhado de um dos preparadores físicos do clube, depois de ter desfalcado os treinos de quarta e quinta-feira por causa de uma doença, e agora se espera que ele se junte ao grupo na próxima sessão de treinamento, marcada para domingo.

O retorno do atacante argentino aos treinos ocorre num momento em que sua transferência para o Barcelona se tornou quase impossível, depois de o jogador ter aceitado a dificuldade de realizar seu sonho de se juntar ao clube catalão na próxima temporada, diante da proximidade do prazo final para o fechamento do mercado de transferências, na noite de terça-feira.

Apesar de sua recuperação e do retorno à sua rotina normal, os acontecimentos não definiram de forma definitiva a situação de Álvarez, já que o jogador ainda não está convencido de retornar à Premier League, apesar do interesse dos clubes Arsenal e Manchester City em contar com seus serviços, o que faz da permanência no Atlético a opção mais realista no momento atual.

O Atlético de Madrid deseja recuperar seu atacante em plenas condições físicas e técnicas, e por isso o clube não quer desperdiçar mais tempo diante da possibilidade de que ele permaneça no elenco, enquanto Álvarez segue mantendo sua posição de recusa em se transferir para a Inglaterra e seu apego ao Barcelona como destino preferido.

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Com a aproximação do prazo final do mercado de transferências, Álvarez permanece até o momento como jogador do Atlético de Madrid, à espera da decisão final sobre seu futuro nos próximos dias.

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