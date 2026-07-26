O cenário de 2010 repete-se: será que o plano de Pérez e Mourinho vai conseguir derrubar o Barcelona?

Enquanto os adeptos aguardam pelo regresso das partidas oficiais após o fim do Mundial, todas as atenções se voltam para o mercado de transferências.

O verão de 2026 provou que Florentino Pérez, reeleito para a presidência do Real Madrid, está disposto a colocar todo o seu peso financeiro para travar o domínio do seu rival tradicional, o Barcelona, que venceu a LaLiga nas duas últimas temporadas.

A vaga de contratações, tanto as confirmadas como as que ainda não estão fechadas, na qual o Real Madrid se prepara para investir este ano, ultrapassa em muito aquilo que Florentino Pérez fez no verão de 2010 com o objetivo de destronar o Barcelona, que na altura era campeão da Liga dos Campeões, além dos êxitos nas competições espanholas e da conquista de um tríplete histórico (o Campeonato Espanhol, a Taça do Rei e a Liga dos Campeões) em 2009.

E esta abordagem no atual mercado de transferências é tão semelhante que Pérez recorreu ao mesmo treinador que trouxe na altura, o português José Mourinho, a quem pagou 15 milhões de euros para o contratar ao Benfica.

O jornal "Mundo Deportivo" escreveu que, uma vez que Mourinho não se compara a Álvaro Arbeloa nem sequer a Xabi Alonso aos olhos do presidente do clube, ao veterano treinador português são agora oferecidas opções mais amplas de reforços em comparação com aquilo que tinha disponível em 2010.

Real Madrid e Mourinho: o cenário de 2010

Nesse verão, há 16 anos, o Real Madrid contratou Ángel Di María, o extraordinário extremo internacional argentino do Benfica; Mesut Özil, o médio internacional alemão do Werder Bremen que brilhou no Mundial nesse verão; Sami Khedira, o médio internacional alemão de forte estrutura física do Estugarda; e Ricardo Carvalho, o famoso central português, que Mourinho tinha como líder do balneário durante a sua primeira passagem pelo Chelsea.

Juntaram-se também à equipa dois promissores jogadores espanhóis: Pedro León, o médio ofensivo do Getafe, e Sergio Canales, o médio ofensivo cujo nome se destacava no Racing Santander.

O custo total ascendeu a cerca de 60 milhões de euros na altura. O objetivo destas chegadas era completar a série de contratações realizadas antes disso, como Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema e Xabi Alonso, num investimento conjunto recorde que ultrapassou os 230 milhões de euros.

Durante o verão de 2026, Florentino Pérez procurou agradar a Mourinho com a contratação de novos jogadores para ajudar o Real Madrid a sair do ciclo de duas temporadas de atraso em relação ao Barcelona. Contratou o defesa francês Ibrahima Konaté (26 anos) e o médio ofensivo português Bernardo Silva (31 anos) após o fim dos seus contratos com o Liverpool e o Manchester City, respetivamente, pagou 60 milhões de euros ao Chelsea pelo lateral catalão Marc Cucurella (28 anos) e 20 milhões de euros ao Inter de Milão pelo lateral internacional neerlandês Denzel Dumfries (30 anos).

Nos últimos dias, após o fim do Mundial, surgiram relatos que apontam para a intenção do Real Madrid de pagar mais de 100 milhões de euros pela contratação de Yan Diomandé, o extremo marfinense de 19 anos do Leipzig, e poderá haver um valor semelhante para a contratação de Rodri Hernández, o médio de 30 anos do Manchester City, que deslumbrou todos com o seu excelente desempenho no Mundial, superando assim a hesitação inicial do Real Madrid.

Por isso, caso ambos os negócios se concretizem, ultrapassarão claramente a tentativa do Real Madrid no verão de 2025, que visava o mesmo objetivo atual: destronar o Barcelona.

Durante o verão de 2025, juntaram-se ao Real Madrid os seguintes jogadores: o médio ofensivo argentino Franco Mastantuono (18 anos, vindo do River Plate por 63,2 milhões de euros), depois o defesa espanhol Dean Huijsen (20 anos, vindo do Bournemouth por 58 milhões de euros), o lateral espanhol Álvaro Carreras (22 anos, vindo do Benfica por 50 milhões de euros) e o lateral internacional inglês Trent Alexander-Arnold (25 anos, vindo do Liverpool por 11 milhões de euros, um mês antes do fim do seu contrato com o Liverpool, para poder jogar pelo Real Madrid no Mundial de Clubes de 2025).

Passados doze meses, e depois de gastos 182,2 milhões de euros, nenhum deles conseguiu garantir um lugar de titular no onze do Real Madrid no qual Mourinho se irá apoiar.

Barcelona: uma geração excecional com Guardiola

No verão de 2010, o Barcelona, comandado por Pep Guardiola e por uma geração excecional de talentos formados na casa liderada por Lionel Messi, colecionava títulos e gozava de fama mundial desde 2008.

As transferências desse ano foram limitadas mas frutíferas: juntou-se o avançado David Villa, vindo do Valência por 40 milhões de euros, o internacional argentino Javier Mascherano, vindo do Liverpool por 22 milhões de euros, e o lateral brasileiro Adriano Correia, vindo do Sevilha por 9,5 milhões de euros.

A temporada de 2010-2011, a primeira de Mourinho no Real Madrid, terminou com o Barcelona a conquistar os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, que estão agora no museu do Barcelona.

Mais de quinze anos depois, a história repete-se: a Espanha sagra-se campeã do mundo com a convocatória de oito jogadores do Barcelona e, no mesmo verão, Mourinho chega a Madrid.

Nas últimas temporadas, e ao abrigo das restrições financeiras impostas pela Liga espanhola, e com o compromisso de desenvolver a sua própria academia de jovens, o Barcelona contratou o antigo jovem da formação Dani Olmo, por 60 milhões de euros ao Leipzig, e Pau Víctor, vindo do Girona por 2,5 milhões de euros, e depois, após a lesão de Marc-André ter Stegen, juntou-se o guarda-redes polaco Wojciech Szczęsny como jogador livre.

No verão de 2025, na segunda janela de transferências com Hansi Flick no banco do Barcelona, foi paga a cláusula de rescisão do guarda-redes Joan García ao Espanyol por 25 milhões, e juntou-se Roony Bardghji por 2,5 milhões, além dos jogadores emprestados Marcus Rashford (Manchester United) e João Cancelo (Al-Hilal).

Já no verão de 2026, o Barcelona contratou até agora dois avançados: Anthony Gordon, o jogador da seleção inglesa de 25 anos, que foi comprado ao Newcastle por 70 milhões de euros mais 10 milhões de euros em variáveis, e Karim Adeyemi, o avançado internacional alemão, vindo do Borussia Dortmund, cujo valor ascendeu a 22 milhões de euros mais 7 milhões de euros em variáveis.

E com a procura por Julián Álvarez a manter-se, o palco está montado: o Real Madrid comandado por Mourinho frente ao domínio do Barcelona, se não a nível continental, certamente a nível interno.