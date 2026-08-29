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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

O cenário de 1974 traz o Tottenham de volta ao círculo da preocupação

Tottenham x Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
R. De Zerbi
England
Itália

Crise precoce

O Tottenham Hotspur entrou em crise logo no início da nova temporada da Premier League, após sofrer sua segunda derrota consecutiva, diante do Newcastle United, pelo placar de 2 a 0, na noite de sábado, permanecendo sem pontos e sem gols após as duas primeiras rodadas.

O clube londrino caiu para a última posição na tabela de classificação, enquanto o Newcastle elevou sua pontuação para 4 pontos e subiu para a terceira colocação.

Esse início trouxe de volta a preocupação para a torcida dos Spurs após a fuga do risco de rebaixamento na temporada passada, por conta de um cenário que não se repetia desde a temporada de 1974-75, quando o time perdeu suas duas primeiras partidas no campeonato sem marcar nenhum gol, de acordo com a rede Opta.



Agora, o Tottenham e seu técnico Roberto De Zerbi enfrentam um teste antecipado para recuperar o equilíbrio, diante da necessidade de pôr fim à sequência de resultados negativos e encontrar soluções ofensivas que devolvam o time ao caminho das vitórias.

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