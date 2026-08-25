O Celta de Vigo contrata oficialmente jogador marroquino

O Celta de Vigo anunciou oficialmente nesta terça-feira sua quinta contratação para a atual temporada.

O clube espanhol revelou, em comunicado oficial, o acordo com o marroquino Souhaib Driouech, que assinou um contrato de quatro anos com o clube, válido até junho de 2030.

Segundo o jornal "Marca", o Celta de Vigo vai pagar ao PSV Eindhoven um valor próximo de 7 milhões de euros pela transferência do ponta.

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Esta é a primeira operação com gastos realizada pelo Celta de Vigo neste verão, já que Alex Fibas e Javi Galán chegaram por transferência livre, enquanto Fai e Bynder chegaram por empréstimo.

Driouech, de 24 anos, nasceu na Holanda e é de origem marroquina.

Nos últimos dois anos com o PSV Eindhoven, disputou 61 partidas oficiais, marcando 12 gols e dando 10 assistências.

Também participou nesse período da Liga dos Campeões, onde disputou 12 partidas, marcando 4 gols e dando duas assistências.

O Celta de Vigo deu as boas-vindas ao jogador, declarando: "Driouech é um ponta que atua principalmente pela ala esquerda, com possibilidade de jogar também pela ala direita. Destaca-se pela velocidade e pela habilidade no drible, além de sua capacidade de criar oportunidades ofensivas no último terço do campo, sobretudo em duelos individuais, mudar o ritmo do jogo e explorar os espaços atrás da linha de defesa".

E prosseguiu: "Suas características se encaixam perfeitamente no estilo de Claudio Giráldez, por isso sua chegada trará profundidade, variedade e novas opções ofensivas ao ataque do Celta".

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E acrescentou: "Com a chegada de Driouech, o Celta de Vigo conta com um jogador jovem que tem experiência nos mais altos níveis e um grande potencial para evoluir em mais uma temporada que promete emoção".