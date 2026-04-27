O “candidato ideal” não virá para o Feyenoord

O clima está extremamente tenso no Feyenoord, agora que a discussão sobre a composição da diretoria se intensifica cada vez mais. O observador do clube Mikos Gouka traça, no podcast AD Voetbal, um quadro de crescente divisão dentro do De Kuip. Sobretudo a possível chegada de Robert Eenhoorn está causando tensões em vários níveis.

Segundo Gouka, trata-se de uma situação que lembra conflitos administrativos anteriores dentro do clube. “Está surgindo lentamente uma espécie de guerra de trincheiras que já conhecemos do Feyenoord, na qual todos têm seus próprios interesses e querem dar sua opinião”, afirma ele no AD Voetbalpodcast.

O nome de Eenhoorn, por outro lado, é recebido de forma positiva por muitos setores ligados ao clube. “Para o público, os patrocinadores, as pessoas próximas ao clube e talvez também para a imprensa, ele é o candidato ideal”, diz Gouka. “Certamente em combinação com Max Huiberts.”

Segundo Gouka, porém, está descartada a possibilidade de Huiberts vir para o Feyenoord. “Ele não quer ser diretor técnico por um ano e talvez nem queira mais”, afirma com determinação. Giovanni van Bronckhorst parece, portanto, ser o principal candidato ao cargo de diretor técnico do Feyenoord.

Enquanto isso, Eenhoorn está, sim, na disputa pelo cargo de diretor geral no De Kuip. A questão principal é como o presidente do conselho fiscal, Toon van Bodegom, se posicionará.

Gouka descreve o dilema. “Van Bodegom ousará ignorá-lo? Ou ousará convidá-lo, correndo o risco de Eenhoorn dizer: você é presidente do conselho fiscal, nos vemos na reunião, mas quem vai executar a política aqui somos nós.”

Além disso, segundo Gouka, Van Bodegom ambiciona um terceiro mandato, o que é incomum na estrutura do clube. O influente grupo “Amigos do Feyenoord” tenta impedir isso, mas parece não ter, no momento, a maioria no conselho fiscal.

Gouka conclui que o foco, na verdade, deveria estar em outro lugar. “O que importa é que o Feyenoord contrate o melhor diretor geral e o melhor diretor técnico. Não alguém que, por acaso, tenha boas relações com um lado e não com o outro.”