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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O canal do Real Madrid ataca La Liga: permitam que nossos adversários usem as armas contra nós

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

O canal do Real Madrid direcionou duras críticas aos responsáveis pela LaLiga, após os erros de arbitragem ocorridos no clássico diante do Atlético de Madrid, que terminou com a derrota do time merengue por 2 a 1.

A conta da rede The Touchline no X publicou algumas declarações do canal do Real Madrid, que afirmou: "Tudo o que nos falta agora é que a LaLiga permita que os adversários do Real Madrid disputem a partida contra nós armados".

O canal do Real Madrid também anunciou que não fará mais análises de partidas, acrescentando: "Falar sobre táticas ou futebol já não faz sentido".

O canal merengue esclareceu: "Há um tratamento diferente quando se trata do Real Madrid. A LaLiga e a Federação Espanhola de Futebol não permitem que o Real Madrid dispute. Eles têm um plano".

E reforçou: "Tudo isso dá vontade de vomitar. Não importa para eles se a sujeira se espalha por todos os lados, na liga de Javier Tebas".

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