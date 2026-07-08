O Canadá pede para a Noruega emprestar Haaland para a Copa do Mundo de 2030!

O primeiro-ministro canadense Mark Carney combinou diplomacia e senso de humor durante a cúpula da OTAN na Turquia, quando fez um pedido bem-humorado ao seu homólogo norueguês, pedindo que a Noruega emprestasse seu astro Erling Haaland à seleção canadense na próxima edição da Copa do Mundo.

A brincadeira ocorreu durante o encontro de Carney com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, à margem da cúpula realizada em Ancara, ontem, terça-feira.

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Ao falar sobre a solidez da cooperação entre o Canadá e a Noruega, Carney aproveitou a oportunidade para brincar com seu homólogo norueguês sobre o atacante Erling Haaland, estrela do Manchester City.

Ele disse, em tom de brincadeira, em declaração divulgada pela agência “Reuters”: “A cooperação e o trabalho conjunto não se limitam apenas à troca de equipamentos, mas também incluem a troca de talentos. Se vocês puderem nos emprestar Erling Haaland na próxima Copa do Mundo, ficaremos muito gratos”, o que provocou risadas de Støre.

A resposta do primeiro-ministro norueguês não demorou: ele fez o famoso gesto de remo associado aos vikings, antes de dizer: “Ele não está à venda”.

A seleção da Noruega havia protagonizado uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026 ao eliminar o Brasil nas oitavas de final, garantindo assim um confronto com a Inglaterra nas quartas de final.

Por outro lado, o Canadá, um dos países anfitriões da Copa do Mundo, foi eliminado do torneio na semana passada, após a derrota para o Marrocos (3 a 0) nas oitavas de final.