A conquista da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola não foi apenas um feito histórico, mas também trouxe de volta à tona uma série de promessas feitas pelos jogadores da “La Roja” antes do início do torneio, com destaque para Marc Cucurella, que agora se vê obrigado a cumprir declarações que geraram grande polêmica entre a torcida.

A seleção espanhola conquistou a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após uma trajetória excepcional que culminou na vitória na final, permitindo que uma nova geração de jogadores escrevesse seu nome em letras de ouro na história do futebol espanhol.

Cocorella, o novo zagueiro do Real Madrid, havia prometido antes do torneio que imortalizaria essa conquista com uma tatuagem com a imagem do técnico Luis de la Fuente, caso a seleção conseguisse conquistar o título — promessa essa que ele voltou a mencionar após a final.

Cocorela disse: “Agora preciso pensar no lugar certo para fazer a tatuagem de Luis de la Fuente. Vou colocá-la em um lugar visível para todos e vou decidir isso durante a viagem de volta para a Espanha.”

Além disso, o jogador publicou em sua conta no Instagram uma mensagem perguntando aos seguidores se alguém conhecia um tatuador adequado, em uma clara referência à sua intenção de cumprir a promessa.

Mas a tatuagem não foi a única promessa que Cocorella precisa cumprir, já que os torcedores voltaram a divulgar declarações anteriores dele, nas quais ele afirmou que se a seleção espanhola conquistasse a Copa do Mundo, ele se aposentaria do futebol internacional.

O jogador disse em uma entrevista anterior ao canal “Movistar”: “Se ganharmos a Copa do Mundo, ligarei para Luis de la Fuente no dia seguinte e direi que vou me aposentar da seleção, e que ele não deve mais contar comigo. Depois de ganhar o Campeonato Europeu e a Copa do Mundo, não dá para pedir mais do que isso.”

Apesar da ampla divulgação dessas declarações, todos os indícios apontam para que Cocorela continue sua carreira internacional, especialmente porque ele ainda está em uma fase que lhe permite contribuir muito com a seleção espanhola nos próximos anos, o que faz com que sua declaração pareça mais uma brincadeira ou o entusiasmo que antecede o torneio do que uma decisão definitiva.