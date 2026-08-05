O BVB agora precisa se preocupar? Mega transferência do Arsenal está prestes a ser concluída

Segundo relatos coincidentes de, entre outros, Sky e The Athletic, o meio-campista de 28 anos vai para o Arsenal por 87,5 milhões de euros. Assim, Guimaraes se tornaria a segunda contratação mais cara da história do clube. Atrás apenas de Declan Rice, que chegou em 2023 por 117 milhões de euros, vindo do West Ham United. No futuro, os dois podem formar uma dupla de meio-campo.

Para o Newcastle, seria a terceira saída de peso neste verão. Sandro Tonali foi para o Tottenham Hotspur por 108 milhões de euros, Anthony Gordon para o Barcelona por 80 milhões de euros. Com a conclusão da transferência de Guimaraes, a receita chegaria a 276 milhões de euros, algo que nenhum clube supera no mundo nesta janela de transferências.

Também por insatisfação com essa diretriz, o técnico vitorioso de longa data Eddie Howe pediu demissão recentemente de forma surpreendente. Seu sucessor deve ser o alemão Matthias Jaissle. Atualmente, ele ainda trabalha no Al-Ahly, na Arábia Saudita, que, assim como o Newcastle, pertence ao fundo soberano saudita PIF.

Felix Nmecha e Joao Palhinha são cotados como substitutos

Do lado das despesas, os Magpies, sempre muito generosos nos últimos anos, foram relativamente mais contidos nesta janela de transferências. O Newcastle investiu 161 milhões de euros, em sua maioria em jogadores jovens e promissores, como Bazoumana Toure (por 50 milhões de euros, vindo do Hoffenheim) ou Aladji Bamba (por 35,5 milhões, vindo do Monaco).

Caso Guimaraes deixe o clube, deve chegar um substituto para o meio-campo central. O principal nome cogitado nesse sentido é Felix Nmecha, do Borussia Dortmund. Segundo o jornal francês L'Equipe, o jogador de 25 anos é a opção preferida. Ao que tudo indica, o BVB pede 120 milhões de euros por Nmecha, que tem contrato até 2030. De acordo com a ESPN , o Newcastle também monitora Joao Palhinha. O Bayern de Munique quer se desfazer de vez do jogador de 31 anos após seu empréstimo ao Tottenham e pede cerca de 25 milhões.

Guimaraes chegou ao Newcastle em janeiro de 2022, vindo do Olympique Lyon por 50 milhões de euros. Por causa de uma participação em venda futura acertada na época, cerca de 7,5 milhões da taxa de transferência agora acordada devem ir para o Lyon. Em 195 jogos oficiais pelo Newcastle, Guimaraes somou 31 gols e 32 assistências, e em 2025 conquistou a Copa da Liga. Mais recentemente, ele disputou a Copa do Mundo na América do Norte com a seleção brasileira.