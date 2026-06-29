O Brasil vence o Japão no último minuto e avança para as oitavas de final

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo, em uma partida decidida no último minuto. O favorito ao título estava perdendo por 0 a 1 no intervalo, mas se recuperou e acabou vencendo essa partida extremamente difícil já nos acréscimos. A equipe de Carlo Ancelotti está classificada para as quartas de final.
A equipe de Ancelotti teve dificuldades no primeiro tempo. Vinícius Júnior, autor de quatro gols na fase de grupos, e Matheus Cunha, entre outros, mal conseguiram lidar com a defesa sólida do Japão. Não surgiram grandes chances e, do lado brasileiro, as jogadas limitaram-se principalmente a chutes de longa distância.
A tarefa ficou repentinamente muito mais difícil para o Brasil quando Kaishu Sano acertou o canto esquerdo após um contra-ataque rápido do Japão. Vinícius continuou tentando incansavelmente no restante do primeiro tempo, mas o pentacampeão mundial não conseguiu reverter o placar de 0 a 1. Ancelotti, portanto, tinha muito trabalho pela frente no intervalo.
O técnico decidiu colocar Endrick em campo, na tentativa de voltar rapidamente ao jogo das oitavas de final. Enquanto isso, Neymar fazia o aquecimento à beira do campo. O Brasil aumentou bastante a pressão e empatou com uma cabeçada certeira à queima-roupa de Casemiro.
O empate deu um grande impulso ao Brasil, e foi Vinícius quem, após uma bela jogada individual, acertou a trave, embora tenha havido uma intervenção do goleiro Zion Suzuki, que estava em grande forma. A partida prometia um final emocionante em Houston, com os brasileiros novamente acreditando plenamente nas oitavas de final. O Japão buscava o contra-ataque e viu Ayase Ueda disparar um chute perigoso.
Ancelotti colocou Gabriel Martinelli em campo no meio do segundo tempo, no lugar de Cunha. O Brasil não queria a prorrogação e continuou pressionando. O Japão teve que se defender com unhas e dentes nos últimos 20 minutos daquele confronto muito emocionante. Não conseguiu se manter firme, pois, aos seis minutos do tempo de acréscimo, Martinelli acertou o gol depois de a bola bater na trave: 2 a 1.