O Brasil recupera a vantagem sobre a Alemanha... e mantém a tradição dos grandes

A seleção brasileira recuperou sua vantagem no saldo de gols sobre a Alemanha, em meio ao histórico confronto entre as duas equipes na Copa do Mundo.

A seleção brasileira conquistou uma vitória importante sobre a Escócia por 3 a 0 nesta manhã de quinta-feira, na terceira e última rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

Essa vitória levou a Seleção a se classificar para a segunda fase como líder do grupo, aguardando agora o segundo colocado do Grupo 6.

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De acordo com as estatísticas do “Stats Foot”, a Seleção Brasileira assumiu sozinha a liderança da lista das seleções que mais marcaram gols na história da Copa do Mundo, com 244 gols, superando a Alemanha por uma diferença de 3 gols.

A seleção brasileira havia entrado na competição da edição atual liderando a lista com 237 gols, cinco à frente da Alemanha, mas a goleada das “Máquinas” sobre Curaçao na rodada de estreia acirrou a disputa entre as duas.

Por outro lado, a seleção brasileira marcou três gols em duas partidas consecutivas pela primeira vez em uma Copa do Mundo desde a edição de 2006, após ter vencido o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada.

Segundo a mesma fonte, a seleção brasileira manteve seu hábito de se classificar na liderança do seu grupo na Copa do Mundo, em uma sequência que remonta a 1982.