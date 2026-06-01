O Brasil ganha confiança e arrasa na partida de despedida rumo à Copa do Mundo

Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Brasil venceu por uma ampla diferença seu último jogo de preparação. O Panamá, atual 33º colocado no ranking da FIFA, quase não teve chances e perdeu por 6 a 2. Os jogos restantes até a Copa do Mundo servirão, portanto, para que a equipe possa viajar para os Estados Unidos com um bom ânimo.

O técnico Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o astro Neymar. O atacante está lesionado e pode ter que perder o início da Copa do Mundo, incluindo a partida de estreia contra o Marrocos. Apesar disso, o jogador do Santos continua extremamente popular: os torcedores cantaram em sua homenagem e os jogadores do Panamá fizeram fila após o jogo para tirar fotos com ele.


Sem Neymar, mas com um time titular forte, o Brasil começou com tudo. Já aos dois minutos, Vinícius Júnior abriu o placar: após um belo drible, o atacante do Real Madrid chutou a bola com força total de cerca de vinte metros, mandando-a para o fundo da rede.

Os visitantes ainda conseguiram empatar, depois que Matheus Cunha desviou a bola de forma infeliz em uma cobrança de falta. Mas, pouco antes do intervalo, Casemiro colocou o Brasil novamente na frente. O meio-campista cabeceou para o gol um cruzamento preciso de Vinícius: 2 a 1.

Após o intervalo, o placar disparou rapidamente. Primeiro, o atacante do Bournemouth, Rayan, aproveitou um erro na construção de jogada, e, alguns minutos depois, Lucas Paquetá acabou com todas as dúvidas com um chute bem colocado: 4 a 1.

Igor Thiago marcou o quinto gol de pênalti, e o meio-campista do Botafogo, Danilo, fechou a noite com o sexto gol, a dez minutos do fim.

O Panamá ainda reagiu, mas isso não alterou o placar: 6 a 2 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

