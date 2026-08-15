Os argumentos a favor do fracasso da transferência de Said El Mala para o BVB

Por Jochen Tittmar

O Borussia Dortmund deu um recado claro ao sair da disputa pela contratação de Said El Mala após semanas de negociações arrastadas e várias ofertas recusadas. Do ponto de vista esportivo e financeiro, o fim deliberadamente escolhido para essa novela foi coerente.

Ninguém contesta o talento de El Mala. Com 13 gols e cinco assistências, o jovem fez uma forte temporada de estreia pelo Colônia. Ainda assim, os fatos seguem sendo claros: trata-se de exatamente uma temporada bem-sucedida no futebol profissional. Sem participação em competição europeia, sem jogos regulares no ritmo de uma partida a cada três dias.

Em sua história, o BVB nunca pagou muito mais do que 30 milhões de euros por uma contratação. Agora, gastar bem mais de 50 milhões, incluindo bônus, por um jogador de 19 anos sem experiência internacional teria sido simplesmente irresponsável. Isso sem nem entrar no enorme peso que esse valor elevado passaria a representar para o jogador.

No passado, o BVB esteve ocasionalmente sob críticas por se deixar levar em negociações difíceis. Por isso, a postura consequente da diretoria também é um passo na direção certa. Ao definir com clareza seu limite de dor e agora mantê-lo, o Borussia envia uma mensagem clara ao mercado de transferências: o Dortmund não se deixa chantagear. Idealmente, essa firmeza fortalece a própria posição de negociação para futuras janelas de transferências.

Getty Images

BVB agora pode resolver várias carências do elenco

Uma taxa de transferência recorde nesse nível também teria comprometido fortemente o orçamento restante. Agora, certamente há pressão de tempo, e o plano B ou os planos B deveriam sair do papel o mais rápido possível. Ainda assim, neste momento há mais margem de manobra, e o dinheiro economizado pode ser distribuído entre várias frentes. Afinal, o elenco ainda precisa de profundidade e qualidade em várias posições.

Porque não basta apenas um ponta rápido e forte no drible como substituto de El Mala: o Dortmund ainda precisa, acima de tudo com urgência, de um volante estratégico, forte na construção e nos duelos, além de um lateral-direito após a saída de Yan Couto.

A desistência de El Mala pode doer à primeira vista para alguns torcedores do BVB, mas ao mesmo tempo representa uma vitória da razão econômica. O BVB mostra convicção, preserva seu equilíbrio financeiro e pisa no freio no momento certo.

Os argumentos contra o fracasso da transferência de Said El Mala para o BVB

Por Tim Ursinus

É claro que é compreensível que o BVB tenha perdido a paciência com as exigências absurdas do Colônia em algum momento. No entanto, o Borussia Dortmund também perde uma enorme oportunidade. Provavelmente não surgirá de novo uma chance como essa de contratar por um valor tão "barato" um potencial futuro jogador da seleção alemã.

O potencial de Said El Mala é indiscutível, e um caminho rumo ao nível de classe mundial parece possível no caso dele. Que seu valor de mercado vá cair caso permaneça no Colônia é mais do que improvável, exceto talvez em caso de rebaixamento do clube renano.

Além disso, sob o comando do técnico Rene Wagner, ele terá ainda mais oportunidades para provar suas qualidades. El Mala desfruta de enorme prestígio com o treinador e deve ter vaga garantida como um claro jogador de desequilíbrio. Isso já era perceptível pouco depois da saída de Lukas Kwasniok.

Portanto, o BVB também poderia ter colocado mais um ou outro milhão na mesa, algo que no fim acabou sendo decisivo para o fracasso do negócio. Os dois clubes não devem ter ficado tão distantes assim. Ainda mais porque o Borussia evidentemente estava plenamente convencido das qualidades do jogador de 19 anos.

Getty Images

BVB provavelmente poderia ter vendido Said El Mala com lucro

Caso contrário, Lars Ricken e companhia não teriam sido tão persistentes nem participado de tantas rodadas de negociação. Ainda assim, desaparece a perspectiva de dar um salto para novas dimensões com uma transferência de impacto como essa — e a contratação do talentoso ponta sem dúvida teria sido isso — e de mandar um recado à concorrência direta.

Além disso, era bem possível que El Mala se tornasse o próximo grande ativo de venda do Dortmund. Nos tempos atuais, não parece utópico imaginar que, em uma futura revenda, ele pudesse alcançar patamares de Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Não é por acaso que alguns clubes medianos da Premier League, como o Brentford, já bateram à porta. El Mala já tem mercado na Inglaterra.

Se El Mala permanecer saudável, isso não deve mudar. Afinal, seu estilo de jogo atraente e a frieza já agora marcante diante do gol prometem espetáculo suficiente para abrir ao máximo as carteiras dos donos bilionários dos clubes. Agora, o BVB provavelmente jamais saberá tudo o que poderia ter sido possível.