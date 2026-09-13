O Bernabéu expulsa o Real Madrid: um mês inteiro longe das vaias!

O Real Madrid se prepara para disputar parte de suas próximas partidas longe do estádio Santiago Bernabéu, depois que seus jogos em casa nesta temporada se transformaram em um teste recorrente diante de sua torcida, que não hesitou em soltar vaias, apesar de a equipe não ter sofrido nenhuma derrota até agora no estádio.

O Real Madrid disputou 4 partidas em seu estádio nesta temporada e, em cada uma delas, foi recebido com vaias, num sinal claro da dimensão das exigências da torcida, que espera do time uma atuação mais convincente e resultados condizentes com as ambições do clube.

Apesar de a equipe merengue ter mantido sua invencibilidade no Bernabéu, isso não foi suficiente para agradar sua torcida, que se acostumou a esperar mais de seus jogadores em cada partida. E, com a repetição da cena, os jogos em seu estádio se tornaram uma espécie de teste psicológico e técnico contínuo para o Real Madrid.

A equipe terá a oportunidade de se afastar do clima do Bernabéu nas próximas semanas, já que enfrentará o Elche na terça-feira, dia 15 de setembro, no estádio Martínez Valero, antes de visitar o Atlético de Madrid no dia 20 de setembro, no estádio Metropolitano.

Após o dérbi diante do Atlético de Madrid, as competições do Campeonato Espanhol serão interrompidas por causa do período de jogos das seleções, e o Real Madrid ficará ausente das competições até 10 de outubro, quando retornará ao estádio Santiago Bernabéu para enfrentar o Villarreal.

Assim, o Real Madrid terá cerca de um mês longe das arquibancadas que presenciaram um apoio contínuo, mas que também trouxeram vaias em todas as suas quatro partidas disputadas em casa nesta temporada.