Diversas personalidades de destaque se reuniram no camarote principal do estádio Santiago Bernabéu para acompanhar a partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano, válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, e à frente dos presentes estava a lenda do tênis espanhol Rafael Nadal, conhecido por sua grande ligação com o clube merengue.

Nadal recebeu atenção especial durante sua presença no estádio do Real Madrid, em razão de sua forte relação com o clube, a ponto de seu nome ter sido cogitado anteriormente como uma das possíveis figuras para suceder Florentino Pérez na presidência do clube no futuro.

O camarote também contou com a presença do tenista Rafa Godár, ligado ao Leganés, que aproveitou o período de descanso conquistado após sua participação no Aberto dos Estados Unidos para visitar o estádio Santiago Bernabéu e acompanhar a partida das arquibancadas.

O camarote ainda reuniu diversas personalidades ligadas ao mundo da Fórmula 1, coincidindo com a realização das corridas do campeonato em Madri, transformando as arquibancadas do Bernabéu em um ponto de encontro para vários astros do esporte e personalidades de destaque.