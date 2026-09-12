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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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O Bernabéu abre as portas para as estrelas: Nadal no centro de uma cena excepcional

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Espanha

durante a partida do Rayo Vallecano

Diversas personalidades de destaque se reuniram no camarote principal do estádio Santiago Bernabéu para acompanhar a partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano, válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, e à frente dos presentes estava a lenda do tênis espanhol Rafael Nadal, conhecido por sua grande ligação com o clube merengue.

Nadal recebeu atenção especial durante sua presença no estádio do Real Madrid, em razão de sua forte relação com o clube, a ponto de seu nome ter sido cogitado anteriormente como uma das possíveis figuras para suceder Florentino Pérez na presidência do clube no futuro.

O camarote também contou com a presença do tenista Rafa Godár, ligado ao Leganés, que aproveitou o período de descanso conquistado após sua participação no Aberto dos Estados Unidos para visitar o estádio Santiago Bernabéu e acompanhar a partida das arquibancadas.

O camarote ainda reuniu diversas personalidades ligadas ao mundo da Fórmula 1, coincidindo com a realização das corridas do campeonato em Madri, transformando as arquibancadas do Bernabéu em um ponto de encontro para vários astros do esporte e personalidades de destaque.

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