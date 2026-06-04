O Benfica divulga a colossal quantia que o Real Madrid pagou pelo José Mourinho

O Benfica divulgou um comunicado oficial a respeito da iminente transferência do técnico José Mourinho para o Real Madrid. Nele, o clube revela a colossal quantia paga pelo técnico português.

A contratação de Mourinho pelo Real Madrid já estava no ar há algum tempo. O acordo parece estar totalmente fechado, embora o anúncio oficial ainda esteja por vir. Esse provavelmente ocorrerá após as eleições presidenciais do Real Madrid.

Enquanto isso, o Special One já está deixando sua marca no clube. Ele já deu sinal verde para a transferência de Denzel Dumfries e também gostaria de trazer Ibrahima Konaté e Riccardo Calafiori para a capital espanhola.

Por outro lado, a atual seleção passará por uma grande reformulação. Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono e Dani Ceballos, alvo do Ajax, podem procurar um novo clube. Segundo relatos, Eduardo Camavinga também está sendo encaminhado para a saída.

Devido a todos esses acontecimentos, o Benfica também sabe que a saída de Mourinho de Lisboa é inevitável. Por isso, o clube divulgou uma declaração notável, na qual revela a cláusula de rescisão ao centavo.

“O Benfica informa que Florentino Pérez, candidato às próximas eleições presidenciais do Real Madrid, pretende nomear José Mourinho como treinador caso seja eleito. As eleições estão marcadas para 7 de junho de 2026.”

“Caso Pérez venha a vencer, o Real Madrid ativará, segundo consta, a cláusula de rescisão de Mourinho”, prossegue o Benfica no comunicado. “O valor é de 15 milhões de euros, conforme estabelecido em seu contrato atual.”