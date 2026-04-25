O Bayern de Munique consegue uma virada inédita após um primeiro tempo dramático

O Bayern de Munique enfrentou esta tarde o seu adversário mais temido, o 1. FSV Mainz 05. O recém-coroado campeão alemão parecia, no papel, o favorito, mas o Mainz ainda tinha tudo a perder na luta contra o rebaixamento.

O time da casa começou com tudo e abriu o placar aos 15 minutos. Em um escanteio, o goleiro do Bayern, Jonas Urbig, conseguiu espalmar a bola, mas no rebote a bola voltou à área e acabou sendo convertida com convicção por Dominik Kohr.

E não parou por aí. O 2 a 0 e o 3 a 0 também aconteceram ainda no primeiro tempo. Em ambos os gols, Kaishu Sano foi o protagonista com um bom passe em profundidade. Apesar de Urbig ter conseguido defender a bola inicialmente em ambos os gols, os rebotes foram bem aproveitados por Paul Nebel e Sheraldo Becker.

Após o intervalo, Vincent Kompany entrou em ação. Com a entrada de Michael Olise, Harry Kane e Jamal Musiala, o Bayern ganhou imediatamente mais perigo. Isso resultou rapidamente no gol de redução de Nicolas Jackson. O jogador emprestado pelo Chelsea recebeu um cruzamento perfeito de Konrad Laimer e colocou a bola com calma por trás do goleiro do Mainz 05.

Aos 73 minutos, o placar chegou a 3 a 2 com um gol espetacular de Michael Olise. O francês conseguiu se livrar da marcação com uma boa jogada e chutou com precisão, acertando a parte interna da trave.

Pouco depois, a virada estava completa. Jamal Musiala e Harry Kane marcaram dois gols, garantindo uma reviravolta sensacional, com a qual o Bayern transformou uma desvantagem de 3 a 0 em uma vitória por 3 a 4.



