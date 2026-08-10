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FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

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O Barcelona surpreende o PSG com o preço de Ferran Torres

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O que fará o Paris?

Os clubes Barcelona e Paris Saint-Germain se preparam para conduzir negociações decisivas nos próximos dias a respeito da transferência do atacante espanhol Ferran Torres à capital francesa, depois que o jogador manifestou seu desejo de deixar o reduto do Camp Nou e se transferir para o Campeonato Francês.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que as negociações podem enfrentar grandes complicações diante da clara divergência entre a avaliação que o Barcelona faz do jogador e o desejo do Paris Saint-Germain de aproveitar a proximidade do fim de seu contrato, que se encerra em 30 de junho de 2027, para conseguir uma redução considerável no valor pedido.

Barcelona mantém a exigência de 65 milhões de euros

O clube catalão exige um valor não inferior a 65 milhões de euros para abrir mão dos serviços de Torres, quantia com a qual pretende financiar a contratação de um ou dois atacantes para preencher o vazio que a saída do jogador espanhol deixará.

Apesar de o Barcelona não desejar vender Ferran antes de trazer um substituto adequado, a decisão do jogador de partir levou a diretoria a mudar de postura e entrar em negociações sérias.

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Os dirigentes no reduto do Camp Nou entendem, segundo o "Sport", que a avaliação pedida está de acordo com os preços atuais de mercado para atacantes, especialmente após a atuação de destaque que Torres apresentou na última Copa do Mundo, que reavaliou seu valor de mercado de forma significativa.

O Paris aposta no fim do contrato

Por outro lado, o Paris Saint-Germain não pensa em se aproximar do valor pedido, apoiando-se no fato de que o contrato do jogador se encerra após apenas uma temporada, o que lhe dá uma forte carta de pressão nas negociações.

Ainda assim, o clube parisiense está ciente de que terá de apresentar uma proposta séria para iniciar as conversas sem tensionar as relações com o clube catalão.

A avaliação atual de mercado de Ferran Torres é de cerca de 55 milhões de euros, cifra que o Paris Saint-Germain pode alcançar por meio de uma fórmula que combine valor fixo e variáveis, sendo essa a mesma quantia que o Barcelona pagou ao Manchester City ao contratá-lo, o que significaria recuperar totalmente o investimento.

A boa relação entre Deco e Campos

Os dados indicam, segundo o jornal, que a excelente relação entre Deco, diretor esportivo do Barcelona, e Luís Campos, seu homólogo no Paris Saint-Germain, pode desempenhar um papel central para acelerar as negociações e chegar a um acordo em poucos dias.

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