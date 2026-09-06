O Barcelona segue preparando a joia da lateral esquerda em várias frentes

Jordi Pesquer, o lateral de 17 anos, segue acumulando minutos de jogo com as equipes do Barça, depois de ter atuado pelo time Juvenil A, e deve integrar hoje o elenco do Barcelona Atlètic, que se prepara para disputar a primeira rodada da liga espanhola.

O time Juvenil A, comandado por Pol Planas, havia iniciado sua trajetória na liga com uma goleada sobre o Huesca por 6 a 0, antes de começar sua preparação para enfrentar o Feyenoord, na estreia de sua caminhada na Youth League europeia.

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Pesquer conseguiu se "infiltrar" nos planos da equipe principal, mesmo sem ter figurado na lista de convocados no primeiro dia. Graças ao seu trabalho diário e ao bom desempenho durante os amistosos, Hansi Flick decidiu mantê-lo dentro da dinâmica do time, mesmo após o início das competições de LaLiga.

Pesquer foi convocado com a equipe principal na rodada inaugural diante do Elche, partida na qual Flick decidiu cancelar a convocação de Alejandro Baldé.

Com o retorno de Baldé e a contratação de João Cancelo, além do surgimento de Xavi Espart pelo lado esquerdo, Pesquer passou a treinar com a equipe reserva, segundo o jornal"Mundo Deportivo", da Catalunha.

O plano do Barça

O objetivo do Barcelona é dar ao jogador minutos de jogo regulares para dar continuidade ao seu desenvolvimento, e por isso ficou decidido que ele atuaria ontem pelo time Juvenil A, para hoje integrar o elenco do Barcelona Atlètic.

O revelado na academia do Barcelona já havia treinado com a equipe reserva, sob o comando de Giuliano Belletti, na última quarta-feira, quando o Barcelona Atlètic perdeu a final da Copa da Catalunha para o Sabadell por 2 a 1.

Pesquer atuou pela primeira vez com a equipe reserva, depois de ter entrado no segundo tempo no lugar de Josué Caicedo, de 18 anos, uma das apostas internacionais do clube. Belletti dispõe assim de uma forte disputa entre Pesquer e Caicedo pela posição de lateral-esquerdo.

No que diz respeito ao time Juvenil A, o clube decidiu manter os jogadores que não foram promovidos ao Barcelona Atlètic, além de contar com alguns elementos do time Juvenil B da temporada passada.

Planas ainda não pôde contar com a única contratação da equipe, o zagueiro alemão Mikael Baza, de 16 anos.

O time Juvenil A iniciará sua caminhada na Youth League europeia na próxima quarta-feira, diante do holandês Feyenoord, e antes da partida o Barcelona anunciará a lista de jogadores aptos a participar da competição.

Espera-se que a lista inclua um dos jogadores do time Juvenil, que treinam dentro da dinâmica da equipe reserva.

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