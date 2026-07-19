O Barcelona irrita sua torcida com uma foto de um jogador do Real Madrid

O Barcelona provocou a indignação de grande parte de sua torcida após publicar uma montagem em suas contas oficiais nas redes sociais, criada com inteligência artificial e que reúne nove jogadores formados na academia “La Masia” que participarão da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para hoje, domingo, em mais uma demonstração do sucesso da academia do Barça na formação de estrelas.

A imagem inclui Lionel Messi, Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella e Víctor Muñoz — totalizando oito jogadores pela Espanha e um pela seleção argentina, que é Messi.

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No entanto, a foto gerou grande repercussão entre a torcida do Barcelona, já que muitos torcedores exigiram a remoção de Marc Cucurella da imagem, apesar de ele ser um ex-aluno da “La Masia”, após sua recente transferência para o tradicional rival Real Madrid.

Cocorella é considerado um dos produtos da academia do Blaugrana, tendo ingressado na “La Masia” em 2012, vindo do Espanyol, e passado pelas categorias de base até chegar ao time de reservas. Ele também disputou uma partida com o time principal, na Copa do Rei da Espanha, antes de ser emprestado ao Eibar no verão de 2018.

O lateral-esquerdo se transferiu depois para o Getafe e, em seguida, passou por duas passagens na Premier League, pelo Brighton e pelo Chelsea, antes de retornar neste verão à La Liga pelo Real Madrid.



