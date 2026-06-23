O Barcelona fecha oficialmente uma nova contratação

O Barcelona anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Hamza Abdel Karim, de 18 anos, com contrato válido até o verão de 2029, em uma transação considerada uma aquisição de grande valor para a famosa academia La Masia.

O clube catalão exerceu a cláusula de compra do jogador do Al-Ahly, do Egito, por 1,5 milhão de euros, além de bônus, em uma transação na qual Hamza assinou um contrato de três anos com o Blaugrana.

Começo difícil e arrancada forte

As primeiras semanas de Hamza no Barcelona não foram fáceis devido a um problema com seu visto, o que o obrigou a voltar ao Egito para agilizar a resolução do caso, antes de poder estrear no início de março passado.

Embora o objetivo inicial fosse ingressar no Barcelona Atlético, ele começou a jogar pela equipe juvenil, onde, em poucas semanas, provou ser “um atacante de um tipo raro na Academia La Masia”, segundo avaliação do clube.

6 gols em 11 partidas

O atacante egípcio marcou 6 gols em 11 partidas pelo Barcelona, demonstrando uma capacidade excepcional de finalizar jogadas com maestria, em um desempenho impressionante que o qualificou para integrar a seleção egípcia para a Copa do Mundo de 2026, comandada por Hossam Hassan.

Da La Masia à Copa do Mundo

Abdelkarim é considerado o único atacante de ofício da seleção egípcia e participou das duas primeiras partidas da Copa do Mundo contra a Bélgica e a Nova Zelândia, jogando cerca de 20 minutos em cada uma delas. Ele integrou a equipe egípcia que conquistou sua primeira vitória de todos os tempos no torneio, contra a Nova Zelândia.

Hamza recebeu treinamento direto de Mohamed Salah antes do início do torneio, em uma iniciativa que reflete o grande interesse no desenvolvimento desse jovem talento.

Um futuro promissor

O clube catalão destaca as qualidades únicas de Hamza, que o diferenciam dos demais jogadores da base, bem como sua grande vontade de aprender, confirmando seu desejo de desenvolvê-lo para que se torne “um atacante que vá além de ser apenas um artilheiro”.