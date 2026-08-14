O Barcelona estabeleceu um prazo final para fechar a contratação de Rodri, de modo que ele se torne a maior estrela na apresentação da equipe durante o Troféu Joan Gamper.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", fechar a contratação de Rodri em 48 horas se tornou o objetivo principal do Barça, depois que o meio-campista foi convocado a se juntar ao período de preparação para a nova temporada com o Manchester City, embora o mais provável seja que ele treine sozinho para recuperar a forma física, à espera de sua iminente transferência para La Liga.

O clube catalão enfrentou uma firmeza sem precedentes por parte do clube inglês nessas negociações, devido à necessidade de o Manchester City cumprir as regras do Fair Play Financeiro, após o dinheiro volumoso que investe em seu novo projeto.

O valor do negócio deve se aproximar dos 80 milhões de euros, ou pelo menos parecer isso por meio das variáveis e bonificações, ainda que algumas delas sejam difíceis de alcançar.

O Barcelona estipulou um prazo de 48 horas, porque quer que Rodri seja a estrela de maior destaque na apresentação da equipe durante o Joan Gamper.

Reina um clima de tranquilidade dentro do Barcelona a respeito dessa negociação, apesar dos vazamentos intencionais vindos da Inglaterra e de Madri sobre a possibilidade de colapso das negociações e da existência de divergências impossíveis de superar.

O clube catalão conseguiu dar o passo mais importante, que foi obter o aval de Rodri, depois que ele rejeitou a opção de transferir-se para o Real Madrid, e desde então todas as partes sabiam que o negócio seria concretizado mais cedo ou mais tarde.

Atualmente, cada parte trabalha para proteger seus interesses, enquanto o Barcelona busca a fórmula final para concluir o negócio ao longo do fim de semana, ou, no máximo, na segunda-feira.

O Barcelona apresentou uma última proposta no valor de 60 milhões de euros, além de 10 milhões de euros em variáveis e bonificações. O clube também propôs aumentar o valor das variáveis para se aproximar dos 75 milhões de euros, mas o Manchester City manteve a exigência de receber 80 milhões de euros, um valor que o clube catalão considera exagerado apesar da qualidade do jogador, sobretudo porque resta apenas um ano em seu contrato.

O Barcelona estuda agora apresentar uma proposta nos moldes da do Paris Saint-Germain no negócio de Ferran Torres, elevando o valor fixo para se aproximar dos 70 milhões de euros, ou aumentando o valor fixo para 65 milhões de euros com o incremento do valor das variáveis para 15 milhões de euros.

As duas fórmulas ficarão bem próximas das exigências do Manchester City, e é a partir desse ponto que as negociações girarão em torno dos últimos detalhes do negócio.

Rodri preferia não viajar para Manchester, mas o fez na noite de ontem, depois de negociar com seu clube atual sua incorporação ao período de preparação para a nova temporada.

O Barcelona acreditava que o Manchester City dispensaria Rodri dessa obrigação, à semelhança do que o clube catalão fez com Ferran Torres e o Paris Saint-Germain, mas o clube inglês entendeu que o retorno do jogador a Manchester poderia representar um meio de pressão adicional para resolver a situação o mais rápido possível.

O meio-campista já comunicou ao Manchester City seu desejo de deixar o clube e transferir-se apenas para o Barcelona, e Rodri espera que as negociações não cheguem a um estágio elevado de tensão, pois sempre se comportou de maneira extremamente profissional durante seus anos na Inglaterra e merece que seu clube o autorize a sair.

Os dois clubes seguem com suas negociações, enquanto o presidente do Barcelona, Joan Laporta, intervirá na fase final para dar um empurrão derradeiro ao negócio.